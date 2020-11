Kapteinen om Norge uten gravid Lunde i EM: – Et tap for laget

Katrine Lunde (40) er gravid og uaktuell for EM på hjemmebane. Norges motstandere slipper en målvakt de fleste har enorm respekt for.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

GRAVID: Håndballkeeper Katrine Lunde venter barn. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norge og Danmark deler på mesterskapet som spilles fra 3. - 20. desember. De norske jentene skal etter planen spille sine kamper i Trondheim.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal mener laget mister en viktig x-faktor med gravid Lunde ute.

– Både som person og spiller er Katrine et tap for laget. Det er det ingen tvil om. Den respekten hun har både blant med- og motspillere, og x-faktoren, sier Oftedal.

– Men det er utrolig hyggelig at hun er gravid. Det trumfer alt.

Kapteinen har stor tro på dem som skal vokte målet.

– Vi har to andre gode keepere. Jeg er overbevist om at Silje (Solberg) kommer til å stå godt. Hunog Emily (Stang Sando) utfyller hverandre, sier Oftedal fornøyd.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk beskjed av Katrine Lunde om graviditeten i forrige uke.

– Det er stor glede for henne og familien. Det er det største for veldig mange, så det er bare å glede seg, sier Hergeirsson til VG.

Lunde blir snart tobarnsmor.

– Katrine hadde helt klart vært med om det ikke hadde vært sånn, sier Hergeirsson.

– Er Norge svekket uten Lunde i mål?

– Ja, Katrine er en av verdens beste målvakter. Men vi har tre andre målvakter som har gjort gode saker. Vi vet hva Silje (Solberg) står for, Emily (Stang Sando) har spilt godt og Rikke (Granlund) var god i Champions League-kamp. Nå skal den keepertrioen være med å realisere drømmen om å stå øverst i VM, svarer landslagstreneren.

Realisere drømmen om øverst i EM. Katrine er en av verdens beste målvakter, men de tre andre har gjort gode saker. Vi vet hva Silje står for, og Emily har spilt godt. Og Rikke i Champions League-kamp.

Fakta Her er hele EM-troppen: Disse spillerne skal representere Norge: Keepere: Silje Solberg (Györ) og Emily Stang Sando (Bietigheim). Utespillere: Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Veronica Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Ella Reistad (Vipers), Nora Mørk (Vipers), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Malin Aune (Vipers), Heidi Løke (Vipers), Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Esbjerg) og Kristine Breistøl (Esbjerg). Reserver: Rikke Granlund, Marta Tomac, Ingvild Bakkerud og Silje Waade. Det betyr at blant annet Amanda Kurtovic, som spiller for storklubben Györ, er hjemmeværende reserve.

Under VM i fjor var flere nøkkelspillere ute med skader - blant annet Nora Mørk, Veronica Kristiansen og Katrine Lunde.

I år er de fleste tilbake og med i troppen - men Vipers-keeper Lunde offentliggjorde tirsdag at hun er gravid og blir dermed ikke med:

– Tittei, skriver hun på sin Instagram-profil sammen med et ultralydbilde.

Det er håndballkeeperens andre barn som er på vei. Fra før har hun datteren Atina (5) med den serbiske fotballtreneren Nikola Trajkovic.

Lunde kom i sommer tilbake etter en alvorlig kneskade. Den pådro hun seg i mai i fjor.

– Det har vært en tøff kamp å bli blant de 16 utvalgte. Men vi har fått en god miks av en erfaren tropp og ungt pågangsmot. Vi stiller med et lag som er sultent på edelt metall den siste søndagen før jul. På veien dit skal vi jobbe knallhardt hver eneste dag, og vi ønsker å underholde, begeistre og skape spenning inn i de tusen hjem slik vi pleier i desember, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson om uttaket i en uttalelse på håndballforbundets hjemmesider.

Det er fortsatt usikkerhet rundt hvordan mesterskapet skal gjennomføres. Håndballpresident Kåre Geir Lio sa til VG mandag at et endelig svar tidligst vil komme fredag denne uken.

Forrige EM endte med en skuffende femteplass for Norge. I fjor ble det fjerdeplass under VM i Japan og i 2017 tok Norge VM-sølv etter tap for Frankrike i finalen. Siste mesterskapsgull kom under EM i 2016.

Landslagskapteinen tror Norge kommer til å slå voldsomt tilbake nå.

– Det er mye kvalitet i laget. Det er en blanding av erfaring og nytt og sultent. Jeg opplever at vi er en ekstremt sulten gjeng nå. Nå er det vår tur igjen. Men det er mye arbeid om det skal gå, sier Oftedal om gulljobben.

På grunn av coronapandemien har laget lagt planer for å unngå brakkesyken.

– Hvis det blir i Norge så tenker vi et sosialt rom hvor vi kan drikke kaffe, spille noe og prate. Vi må gjøre mer ut av en sone eller et rom. Vi lever mye oppå hverandre uansett, men nå mister vi muligheten til å gå ut. Det skal vi deale med. Det fikser vi, sier Oftedal.

Og det kan kanskje ble for tett.

– Innad i laget er det god takhøyde, vi tar ting kjapt om noe kommer opp. Med denne gjengen skal det gå bra. Camilla (Herrem) og jeg i kapteinsteamet må til litt ekstra ansvar, sier Oftedal.