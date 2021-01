18 spillere smittet i USAs tropp før håndball-VM - treneren slakter hurtigtester

Samme uke som håndball-VM starter, er det amerikanske laget hardt rammet av coronaviruset. De skal etter planen møte Norge i gruppespillet kommende lørdag.

TRENER: Robert Hedin trener USAs håndballag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Etter at 18 spillere i den amerikanske VM-troppen har testet positivt på coronaviruset, er lagets svenske trener meget kritisk til de såkalte hurtigtestene.

– Disse hurtigtestene kan man kaste i søppelbøtta. Vi har tatt PCR-tester på nytt nå, så vi er sikret på at svarene fra i går stemte, sier Hedin til svenske Aftonbladet.

Så sent som mandag testet hele troppen negativt i hurigtester. 18 av PCR-testene var derimot positive.

Det var Aftenposten som først meldte saken.

– Dette er utrolig tungt, sier Hedin til Aftenposten.

Selv er han også smittet. Det amerikanske laget har den siste tiden vært i Danmark for å forbered seg til mesterskapet. Der har USA både trent, spilt treningskamp og møtt media. Nå må de fleste vente med å reise.

USA skal spille sin første kamp mot Østerrike torsdag og deretter Norge lørdag. De skal også bo på samme hotell som de norske spillerne, Marriott Mena House i Kairo, under mesterskapet i Egypt. Norge spiller sin første kamp mot Frankrike torsdag.

Amal Khalifa i det internasjonale håndballforbundet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken. Hun er medlem av VMs covid-19-relaterte spesialgruppe.

– Vi sender 12 spillere til Egypt onsdag, men vi har ikke noe forsvar, sier Hedin til Aftenposten og legger til at de i det minste har en keeper.

Selv får han ikke reise før han har testet negativt, opplyser han til Aftenposten.

Hedin har tidligere trent det norske herrelandslaget og er til daglig trener i Nøtterøy.

USA spilte sist fredag treningskamp mot danske Ribe-Esbjerg. Ifølge jv.dk har én av de danske spillerne testet positivt og troppen testes på nytt tirsdag og deretter torsdag. Ifølge direktøren i den danske klubben, Claus Vang Madsen, hadde alle amerikanerne testet negativt fredag.

USA er ikke eneste laget som sliter med viruset før VM:

Tsjekkia er også rammet av et større utbrudd. Der har ni spillere og seks ledere testet positivt på treningssamlingen før mesterskapet melder svenske Aftonbladet.

Det er smitte også i Brasils tropp, ifølge en pressemelding. Også hos Kapp Verde er det bekreftet et større smitteutbrudd på sju stk. De er isolerte i Portugal hvor de forbereder seg til VM.

I tillegg har det vært bekreftet smitte i Tunisia, Sverige (2), Ungarn og Polen tidligere.

TV 3s håndballekspert Ole Erevik har nettopp ankommet Egypt. Han var i kontakt med det amerikanske laget fredag for å gjøre intervjuer før mesterskapet. Han tok alle forholdsregler under møtet, og har siden fredag testet negativt tre ganger. Han skal også ta en ny test i morgen, onsdag.

– Hva synes du om at de skal sende 12 spillere ned til Egypt?

– La oss se om det skjer. De skulle uansett ikke reist før onsdag. Umiddelbart tenker jeg at det kanskje ikke er en veldig god idé. Jeg kjenner ikke reglementet godt nok til om de skal få lov. Om de har testet negativt gjennom hele perioden, kan det hende de får lov til det. Men om det kommer til å skje både fra USA og IHF sin side, det vet jeg ikke, sier han til VG.

De norske spillerne sitter i skrivende stund på flyet på vei til Egypt.

– Her må IHF sammen med den amerikanske ledelsen og arrangøren gjøre vurderinger. Men det er ingen tvil om at det er en dårlig start for USA, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund til VG.

TV 2s håndballekspert Bent Svele forteller at han nå er spent på utviklingen.

– Fordelen er at de 18 amerikanerne fortsatt sitter i Danmark. På den måten fungerer kanskje test-regimet. Spørsmålet er også hvilken nærkontakt som har vært mellom dem som har testet positivt og de andre. Det er litt likt EM for kvinner, da Romania og Serbia kom med smitte. Det blir noen spennende første dager, sier han til VG.

– Jeg regner med at dette følges opp ryddig og strengt, og vi tar de forholdsreglene vi kan ta, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Dansk TV2s kjente håndballekspert Bent Nyegaard er klar på hva han mener:

Om et lag skulle bli nektet å spille mesterskapet grunnet smitte, er Nord-Makedonia først i køen som reserve til å stille lag i VM.

Dersom USA ikke kan stille lag i sin åpningskamp, vil laget ifølge VM-reglementet bli satt opp med et tap og ti minusmål, skriver NTB.