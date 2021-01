Brady (43) storspilte og ble historisk – slo ut Vedviks Washington

(Washington - Tampa Bay 23–31) I sitt 21. år i NFL er Tom Brady atter en gang klar for kvartfinalen i NFL-sluttspillet, men for første gang står det ikke «Patriots» på hjelmen. Natt til søndag ble 43-åringen historisk.

HISTORISK: Brady ble i natt tidenes eldste quarterback med en touchdown-pasning i sluttspillet. Foto: Julio Cortez / AP

«Jeg vil spille til jeg er 45», sa Brady for fire år siden.

Lagkameratene gliste. Ekspertene ristet på hodet. Å holde på i seks år til virket som et vel hårete mål for tidenes mestvinnende NFL-spiller. Men det er en grunn til at quarterbacken kalte reality-dokumentaren om seg selv for «Tom vs time».

For 43-åringen har ikke sluttet å imponere. I natt var han i storform for sitt nye lag Tampa Bay Buccaneers i sluttspillets første runde mot Washington Football Team. Han fant Antonio Brown og Chris Godwin for en touchdown hver før pause, og ble dermed historisk som den eldste spilleren med en touchdown-pasning i sluttspillet.

Inntil lørdag var George Blanda historiens eldste quarterback til å kaste en touchdown i NFL-sluttspillet. I 1970 gjorde han det i en alder av 43 år og 108 dager. Brady slo ham med 51 dager.

På Twitter reageres det på at disse to karene er like gamle på disse bildene:

Fra tribunen på FedEx Field i Landover utenfor Washington D.C. kunne norske Kåre Vedvik se laget sitt henge bak hele veien. Nordmannen signerte for Washington i september, men har ikke vært å se i kamptroppen denne sesongen. Han har fungert som en reserveløsning om kicker Dustin Hopkins eller punter Tress Way skulle bli skadet etter smittet av corona.

Med quarterback Alex Smith på sidelinjen med en vond legg måtte Washington-trener Ron Rivera stole på uprøvde Taylor Heinicke. 27-åringen hadde ikke rutinen som trengtes mot slutten av kampen, og det ble et 8-poengstap for Vedvik & co mot evigunge Tom Brady.

– Jeg vet ikke hva som skjer, men noen har gjort en stor feil. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor New England lot ham gå. Jeg forstår det ikke, sa NFL-legenden Joe Montana til USA Today da Brady ble offentliggjort som Tampa Bay-spiller i vår.

I løpet av hans 20 år i New England Patriots kom han til Super Bowl ni ganger, og vant seks av dem, senest mot Los Angeles Rams for to sesonger siden.

Nå er han ett steg nærmere å nå finalen for tiende gang i karrieren, og i kvartfinalen neste helg venter enten New Orleans Saints og nesten like gamle Drew Brees (42) eller LA Rams som lørdag kveld slo ut Seattle Seahawks.

Buffalo Bills slo tidligere på dagen ut Indianapolis Colts. Kansas City Chiefs og Green Bay Packers gikk direkte til kvartfinalen etter en imponerende sesong av de to quarterbackene Patrick Mahomes og Aaron Rodgers.

DUO: Tom Brady (t.h.) var svært involvert i at utskjelte Antonio Brown ble hentet til Tampa midt i sesongen. Nå har samarbeidet mellom de to blomstret. Foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ingen lag har noen sinne spilt Super Bowl på «hjemmebane». Årets Super Bowl skal spilles på Raymond James Stadium i Tampa. Men er det én som kan bryte barrierer, så er det 43 år gamle Tom.

Nå er det ikke lenger noen som tviler på at han kan holde på til han er 45. Han har igjen ett år på kontrakten med Buccaneers, og slik quarterbacken har levert de siste par ukene kan men forvente at han får en 1-årskontrakt for å «oppfylle drømmen» også i 2022-sesongen.

NFL-rekorden er det nevnte George Blanda som har. Den tidligere NFL-quarterbacken holdt på til han var 48 år og la opp i 1975. Han spilte både som quarterback, kicker og punter.

Om Tom Brady spiller frem til 2025 kan han slå den rekorden.

Og det er langt fra umulig.