Slår tilbake mot Ulvangs «svikter»-utspill: – Har han glemt at han er norsk?

LYGNA (VG) Vegard Ulvangs uttalelser om Norges manglende deltagelse i Tour de Ski skaper reaksjoner i det norske langrennslandslaget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

LANDSLAGSUTØVER: Emil Iversen forstår lite av kritikken som har kommet mot Norges manglende tilstedeværelse i Tour de Ski. Han ville gjerne gått touren, men støtter valget om å bli hjemme under pandemien. Foto: Terje Pedersen

– De eneste som svikter er Norge, de klarte ikke å arrangere renn og de stiller ikke til start, sa FIS-topp Vegard Ulvang til VG om Norges fravær under Tour de Ski og utsettelsen av rennene på Lillehammer tidligere denne sesongen.

Det norske langrennslandslaget har som eneste nasjon bestemt seg for å være hjemme under den tradisjonsrike touren. Årsaken er den pågående pandemien, og fra sofakroken har de norske utøverne måttet se russere, amerikanere og svensker tapetsere pallene.

Mens de utenlandske langrennsstjernene er i Val di Fiemme, går de norske løperne norgescup på Lygna i Innlandet. Nordmennene er fremdeles trygge på at de har tatt det riktige valget ved å ikke reise rundt imellom-Europa nå, og slår tilbake mot Ulvangs uttalelser.

Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten på Lygna:

– Jeg synes ikke noe om det utspillet. Jeg vet ikke om han har glemt at han er norsk eller hva det er. Kanskje han snakker for FIS. Det er tøft sagt av Ulvang, sier Emil Iversen.

Utenlandske stjerner, som Maurice Manificat, har også vist lite forståelse for Norges valg. En kritikk Iversen forstår lite av.

– Det er folk som har kritisert for oss for å ikke gå, men det er oss det er verst for. Det er ikke noe artig for oss å sitte hjemme. Jeg synes vi tok en riktig beslutning, sier trønderen.

Johannes Høsflot Klæbo sier dette om saken:

– Det får være opp til han hva han mener. Alle har sine argumenter for å være der og ikke være der.

Heller ikke landslagstrener Ole Morten Iversen likte Ulvangs «svikter»-utspill. Han mener alle må respektere hverandres valg midt i pandemien.

Les også Klæbo om landslagsledelsens krav: – Jeg tar valget

– Det synes jeg ikke noe om. Jeg vet ikke om han mente det sånn heller. Det er ingen som har noen fasit på hva som er rett og galt i disse tider. Vi respekterer valgene andre gjør og forventer at andre respekterer våre valg. Vi får ta det opp om noen år og se hva som lønnet seg. Så langt er vi trygg på at vi har valgt rett i år, sier han.

– Vi gjør det som er riktig for oss. Jeg støtter langrennsledelsen i de valgene som er tatt. Andre land har gjort andre vurderinger, så får de stå for de. Jeg skal ikke fordømme de, sier Maiken Caspersen Falla.

Les også Kravet til langrennsløpere som vil til VM: Må ut i Europa å gå skirenn

Tvilende svenske

Svenskene og finnene valgte, som Norge, å stå over verdenscuprennene før jul, men valgte motsatt vei angående Tour de Ski.

– Av og til lurer jeg på om det er verdt å være her, sa svenskenes fremtidshåp på fremtiden, William Poromaa til Aftonbladet, og innrømmet at han er redd for å bli coronasmittet under touren.

Han er kjæreste med Frida Karlsson, som også har vurdert om hun vil fortsette touren. Tidligere i sesongen fikk Charlotte Kalla påvist covid-19, og skrekken gikk på nytt gjennom den svenske leiren da Linn Svahn leverte en positiv hurtigtest. Den endelige PCR-testen viste imidlertid negativt resultat. Det samme gjaldt to finner som testet positivt på hurtigtesten.