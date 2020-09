Zlatan herjet før møtet med Bodø/Glimt

Zlatan Ibrahimovic (38) fornekter seg ikke. Svensken satte inn begge målene da Milan slo Bologna 2–0 hjemme i Serie A mandag kveld.

Milans Zlatan Ibrahimovic feirer etter 1-0-scoringen mot Bologna mandag kveld. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB.

Italienerne har en svenske i målform før møtet med Bodø/Glimt og kvalifiseringen til gruppespillet i Europaliga på San Siro torsdag.

35 minutter var spilt da Zlatan satte inn sitt første. Theo Hernández slo et fint bananinnlegg som Zlatan headet i mål fra rundt 12–13 meters hold.

Seks minutter ut i 2. omgang kom nummer to, og det var et straffespark som Zlatan ekspederte kontant i mål.

Det var Zlatans mål nummer 133 og 134 i Serie A. Kampen var en del av 1. serierunde av en ny sesong i Italias øverste fotballdivisjon.

Zlatan kunne ha scoret sitt tredje, men til tross for at han rundet Bolognas keeper og hadde åpent mål, så fikk han ikke helt kontroll på venstrefoten og skuddet gikk høyt over og ved siden av målet.

Zlatan Ibrahimovic fyller 39 år 3. oktober, men det er lite som tyder på at veteranen har scoret sitt siste mål.

Zlatan har scoret mål i en eller annen toppdivisjon verden over i de siste 23 sesongene. Totalt i karrieren har han scoret 550 mål.