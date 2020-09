Tour de France direkte: Siste sjanse til å stoppe Roglic?

Får vi noen tidlige angrep?

Jumbo-Visma har sett ursterke ut gjennom hele Tour de France, men de har ikke blitt satt virkelig under press tidlig på en etappe. Her kan de andre lagene gjøre det, så får vi se om det er noen av rytterne i toppen av sammendraget som vil prøve å komme med i et brudd tidlig i dag.

Det er nok uansett mange som gjerne vil komme seg i bruddet i dag, for det er mange slitne hjelperyttere nå! Hirschi, Martínez og Kwiatkowski er tre ryttere som har tatt det ganske rolig de siste dagene, og som nok kan tenke seg å prøve seg i et brudd. Og Alaphilippe da, selvsagt. Han gir seg jo aldri. Det er jo også en del ryttere som kan ta over ledelsen i klatrekonkurransen med fullklaff i dag, som Kämna, Rolland, Hirschi, Carapaz og Alaphilippe.