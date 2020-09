Her får Sørloth Bundesliga-debuten

Alexander Sørloth fikk RB Leipzig-debuten som innbytter i første omgang av kampen mot Leverkusen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Alexander Sørloth debuterte for RB Leipzig som innbytter i lørdagens 1-1-kamp i Leverkusen. Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

NTB

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG 1–1

Norges landslagsspisser var i aksjon for hvert sitt lag i 1. Bundesliga lørdag, og de kom i fokus på hvert sitt vis.

Sørloth måtte sette seg på benken fra start i sin første kamp som Leipzig-spiller, men trener Julian Nagelsmann måtte kaste ham innpå i det 27. minutt da danske Yussuf Poulsen måtte ut med skade.

Da sto det allerede 1-1 i Leverkusen. Svenske Emil Forsberg scoret et vakkert ledermål for gjestene framspilt av Poulsen allerede i det 14. minutt, men et drømmetreff fra Karem Demirbay seks minutter senere skapte balanse i regnskapet.

Sørloth markerte seg umiddelbart da han kom inn, med et fint framspill til Forsberg, men det skulle ikke bli noen drømmedebut i Bundesliga for trønderen av den typen Haaland hadde tidligere i år. Kampen ebbet ut med 1-1.

Haaland i krangel

Dermed ble det iallfall poeng. Det fikk ikke Haaaland og Borussia Dortmund med seg hjem fra Augsburg, der hjemmelaget vant 2-0 foran 6000 fornøyde tilskuere.

Etter en snau halvtime gnistret det til mellom spillerne. Haaland havnet i heftig krangel med Augsburg-kaptein Jeffrey Gouweleeuw, og de pådro seg hvert sitt gule kort.

Augsburg har vunnet sine to første kamper og overnatter på tabelltopp.

Julian Ryerson kom inn et drøyt kvarter før slutt og hjalp å berge poeng fora Union Berlin borte mot Borussia Mönchengladbach. Hjemmelaget ledet etter et hodestøt fra Marcus Thuram, men i det 79. minutt utlignet Nico Schlotterbeck da han nikket inn Marcus Ingvartsens innlegg.

Dermed tok Union sitt første poeng i den nye sesongen.