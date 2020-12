Norge sikret VM-gull i lagkon­kurransen etter utrolig drama­tikk

Som på lørdag ble det en intens duell mellom Karl Geiger og Halvor Egner Granerud om gullet i lagkonkurransen. Men det ble ingen déjà vu.

– Jeg har egentlig ikke ord, sier Granerud til NRK.

Granerud landet på 234,5 meter, satte et perfekt nedslag og tok ledelsen for Norge da kun verdensmester Geiger gjenstod i lagkonkurransen i VM i skiflyging.

Trener Alexander Stöckl gamblet på å gå ned to avsatser på farten, og dermed var Granerud avhengig av å levere for å få såkalt «gatekompensasjon» for farten han mistet.

– En sånn avgjørelse er veldig krevende. Hvis vi hadde bommet på den, hadde jeg fortsatt hatt tillit for å ha prøvd. Vi har gjort alt riktig, sier Stöckl til NRK - og spøker med at «det var flaks».

Granerud leverte.

– Det går ikke an å skrive manuset på det her. Det var magisk å se at Alex slo Horngarcher (tysk trener) i sjakk der oppe, sier Granerud til NRK.

Et halvt poeng ble trukket av alle tellende dommere - 19,5 ganger tre. Sølvet var sikret ...

Geiger gikk ut fra samme avsats, landet akkurat på den grønne streken, 224,5 meter, og ble trukket i stil. Hoppet var ikke langt nok til å få den tilstrekkelige kompensasjonen.

Dermed ble det norsk VM-gull med 19,2 poeng etter en utrolig dramatisk sisterunde. En vakker revansje for Geigers 0,5 poeng store seier i den individuelle konkurransen lørdag.

Utregningene i ettertid viser imidlertid at Norge ville vunnet med ett poeng selv om tyskerne fikk kompensasjon for å ha gått ned på farten.

Norge vant lagkonkurransen for tredje verdensmesterskap på rad. Polen endte på bronseplass.

– Det har vært en berg-og-dal-bane i følelser. Prestasjonen er helt rå, og det var en emosjonell eksplosjon. Jeg trodde først at vi skulle ryke på en ny halvtpoenger, sier sportssjef Claes-Brede Bråthen til VG.

Norge åpnet sterkt og tok en tidlig ledelse, men Tyskland - anført av knallsterke Karl Geiger på 238 meter - gikk ut av første omgang med ledelse.

Halvor Egner Granerud var som vanlig Norges beste hopper med 235,5 meter, og sørget for at de bare var 11,1 poeng bak tyskerne halvveis.

– Dette er noe av det jævligste jeg har vært med på. Det var enormt med spenning helt til slutt her, med drama på bommer og Granerud på slutten der, sier Daniel-André Tande til NRK.

Tande tok tilbake ledelsen, men da andremann Johann André Forfang landet på 202,5 og slo seg selv på hjelmen i frustrasjon, var Norge igjen på defensiven.

– Det var noen grusomme minutter i bua der, og jeg ville egentlig ikke komme ut. Jeg har hatt mye dårlig samvittighet. Eneste grunnen til at jeg føler meg som en vinner i dag, er at jeg er på verdens beste lag, sier Forfang til NRK - mens han sliter med å holde tårene tilbake.

Markus Eisenbichler økte forspranget ytterligere i duell med Robert Johansson og da ble det - som på lørdag - duellen Geiger mot Granerud som skulle avgjøre gullet.

– Han hopper som en maskin om dagen, sier Johansson til NRK om Granerud.

Nordmannen startet med et voldsomt handicap og måtte slå tyskeren med hele 14,7 poeng for å ta gullet.

Det gjorde han til gagns.

GULLGUTTER: Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Johann André Forfang og Daniel-André Tande vant gullet. Forfang ser i bakken. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters