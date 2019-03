Zidane klar for Real Madrid - får 3,5 milliarder å handle for

Real Madrid-president Florentino Pérez og resten av ledelsen i klubben har klart å overbevise Zinédine Zidane om å gjøre comeback som førstelagstrener i Real Madrid.

I kveld melder klubbens hjemmeside at franskmannen får en kontrakt med den spanske hovedstadsklubben til 30. juni 2022.

Det betyr også at Santiago Solari er ferdig i klubben som hovedtrener.

– Jeg er glad for å være hjemme igjen. Jeg er klar for å jobbe videre sammen med denne store klubben, sa Zidane da han ble presentert under en pressekonferanse på Santiago Bernabéu stadion nesten ni måneder etter at han ga seg.

Fakta: Zinédine Yazid Zidane Født: 23. juni 1972 (46 år) Klubber som trener: Real Madrid Klubber som spiller: Cannes, Bordeaux, Juventus og Real Madrid. Kallenavn: Zizou 108 landskamper og 31 mål for Frankrike Meritter som trener: Mesterligaen: 2015/16, 2016/17 og 2017/18. La Liga: 2016/17. Meritter som spiller: VM-vinner: 1998 EM-vinner: 2000 Én mesterligatittel, to italienske ligatitler, én spansk ligatittel. Årets spiller i verden: 1998, 2000, 2003. Aktuell: Ble mandag ansatt som trener for Real Madrid til 2022. Kilde: NTB

Superstjerner på ønskeliste

Ifølge The Independent vant Zidane frem i forhandlingene med den mektige klubbpresidenten Pérez.

46-åringen er lovet midler til å foreta en skikkelig overhaling av Real Madrid-troppen.

For første gang siden sommeren 2014 skal klubben igjen hente inn en «Galactico» (superstjerne). Det er planler om å bruke 3,5 milliarder norske kroner på overgangsmarkedet, og stjernene Real Madrid har siktet seg inn på er Neymar, Eden Hazard, Kylian Mbappé og Christian Eriksen.

Ifølge The Independent er Gareth Bale og Luka Modric på vei ut når sesongen er over.

– Det blir forandringer. Noe må endre seg før neste sesong. Men det er ikke tema nå, sa Zidane under pressekonferansen.

Gigant i sportslig krise

Real Madrid er i sportslig krise. De ligger 12 poeng bak serieleder Barcelona i La Liga og ble slått ut av Ajax i Champions League i forrige uke.

Nå henter altså klubben tilbake en av av sine aller største helter. Det meldes at Zidane er tilbake på treningsfeltet allerede tirsdag formiddag. Og han kommer til å sitte på benken i hjemmekampen mot Celta Vigo lørdag.

Franskmannen var førstelagstrener mellom 2016 og 2018, og ledet «Los Blancos» til tre strake Champions League-titler. Franskmannen, som også vant Champions League som spiller for Real Madrid, overtok ansvaret som førstelagstrener etter at Rafael Benítez fikk sparken i begynnelsen av 2016.

Ga seg etter CL-finalen

Etter Champions League-finalen mot Liverpool i fjor, ga Zidane seg som trener i klubben.

Santiago Solari har ledet klubben etter at Zidanes erstatter, Julen Lopetegui, fikk sparken i oktober. Argentinske Solari, som tidigere har trent Real Madrids reservelag og vært spiller i klubben, hadde opprinnelig kontrakt som A-lagstrener ut 2020/21-sesongen.

– Kom ut av det blå

– Jeg er veldig overrasket, på en positiv måte. Jeg er veldig glad akkurat nå. Det har jo vært snakket om at José Mourinho eller Mauricio Pochettino skulle ta over i lengre tid, så dette kom litt ut av det blå, sa daglig leder for realmadrid.no, Ruben Skjerping, da vi snakket med ham mandag ettermiddag, noen timer før den offisielle bekreftelsen kom.

Skjerping, som for tiden bor i Madrid, mener det er riktig av klubben å erstatte Solari med Zidane.

– Dette har jo vært en katastrofal sesong. Det er greit at vi solgte Cristiano Ronaldo, men man må huske på at vi fortsatt har en helt fantastisk spillerstall. Det er tydelig at både Lopetegui og Solari ikke har fått det beste ut av spillerne, de har rett og slett gjort en skrekkelig jobb begge to. Det er ikke ofte jeg bruker slike ord, det har vært «worst case scenario», sier Skjerping, og legger til:

– Tidspunktet for ansettelsen av Zidane er perfekt. Det har vært en mørk tid under Solari, og alle i og rundt klubben trengte en utskiftning. Nå håper jeg at Zidane kan bringe tilbake positivitet ut sesongen, så får vi en spennende sommer i vente. Jeg tror ikke vi får se en sommer som i 2009, da vi hentet Ronaldo, Benzema, Kaká og Alonso. Men det kommer nok til å skje noen utskiftninger. Det lå i kortene allerede forrige sesong at Real Madrid hadde en dalende kurve. De endte jo hele 17 poeng bak Barcelona i La Liga, men reddet sesongen med en fantastisk triumf i Mesterligaen.

– Kan være bra for Ødegaard

Under Solaris ledelse har flere nøkkelspillere som var viktige under Zidane, vært ute i kulden. Spillere som Isco og Marcelo kan igjen få en oppsving, tror Skjerping.

– Jeg håper og tror at Isco, Marcelo og flere vil finne tilbake til toppformen under Zidane. Så blir det interessant å se hva som skjer med unggutter som Vinicius Jr. og Sergio Reguilon, som har fått stor tillit under Solari.

– Hva vil Zidanes retur bety for Martin Ødegaard?

– Jeg tror det kan være bra. Under Solari ville han aldri ha fått spille i sin favorittposisjon, som en «nummer 10», ettersom han ikke praktiserte riktig formasjon. Jeg er veldig imponert av Ødegaard etter hans prestasjoner for Vitesse denne sesongen, og tror han er god nok til å bli en del av A-lagstroppen allerede nå. Han har et godt forhold til Zidane, men ville nok likevel vært bak i køen med tanke på spilletid, mener Skjerping.

– Jeg håper derfor han tar ett år til på utlån etter oppholdet i Nederland. Jeg tror han ville gjort det bra i en bedre klubb i La Liga, før en retur til Real Madrid, legger han til.