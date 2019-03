Eckhoff etter at svenskene vant gull: – Det er stort

ÖSTERSUND: I den sørkoreanske kuldegropen for ett år siden. En svensk jente som aldri hadde vært bedre enn nummer fem i verdenscupen skjøt perfekt og taklet både kulde og asiatiske motbakker best av alle. Hun tok OL-gull og ble hele Sveriges nye skiskytteryndling.

At hun skulle kunne kjempe om en medalje når VM kom til hjemlandet var denne gangen en selvfølge. Hun gikk til mesterskapet med store forventninger, men at hun skulle kopiere bedriften fra Pyeongchang var det få som hadde trodd.

– Det er så stort, så himla stort, sa hun etterpå og mente at OL-gull er nå en ting. Gull på hjemmebane er noe helt annet. Noe langt søtere.

Sjanseløse nordmenn

De norske jentene var sjanseløse. De er som regel det når det er mesterskap og den lengste distansen (15 kilometer) har ett minutt tillegg for hver bom. Norge har ikke vært bedre enn nummer 15 siden Tora Berger la opp. Beste norske ble Ingrid Landmark Tandrevold på en 18.-plass.

Fakta: Hanna Öberg Født: 2. november 1995 Fra: Piteå Bor: Östersund Samboer med den svenske skiskytteren Jesper Nelin Meritter: OL-gull i Pyeongchang (2018) på 15 km, OL-sølv i Pyeongchang (2018) på stafetten, VM-gull på 15 km i Östersund (2019), 2 VM-gull for junior og 2 VM-sølv for junior. 4 pallplasser i verdenscupen.

De var litt skuffet, men de norske jentene valgte likevel å glede seg over det svenske gullet til Öberg.

– Jeg blir oppriktig glad over slike idrettsprestasjoner. Når du gjør et slikt løp med 20 treff på den øvelsen som er vanskeligst av alle, fortjener du å vinne, sa Tiril Eckhoff.

Lise Åserud, NTB scanpix

Eckhoff hadde blitt nummer 37 etter å ha bommet på blinken fem ganger.

– Når du ikke kan glede deg spesielt på vegne av egne lagvenninner eller egen prestasjon, får man glede seg over det svenskene presterer, sa Marte Olsbu Røiseland. Hun ble nest beste norske på 23.-plass.

– Vanvittig imponerende

– Å gjøre et slikt renn som hun gjorde i OL i fjor, for så å kopiere det her på hjemmebane er bare så imponerende, sa Tandrevold og bedyrer at de svenske jentene ikke bare er rivaler, men også gode venner.

Det var ikke bare norske skiskytterjenter som syntes det var gode grunner til å hylle den svenske gullvinneren.

– Det er så vanvittig imponerende. Det er et drømmeløp. Det er helt fantastisk, sa SVTs ekspert og OL-vinner fra ni år tilbake, Björn Ferry.

Stolt over egen prestasjon

Hanna Öberg hadde drømt å kopiere sin prestasjon fra sesongen før. Men da hun hadde klart det, kom tårene.

JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

– Jeg er så stolt over meg selv. Og dette betyr så mye å vinne gullet hjemme. Det er mange følelser nå, sa 23-åringen fra Piteå nord i Sverige.

På pressekonferansen ble hun spurt om hva som var det største, å vinne OL-gull eller VM-gull på hjemmebane.

– Dette er på et helt annet nivå enn i fjor. Da var det en overraskelse for oss alle, også for meg. I dag visste jeg var i stand til å gjøre det, og jeg er så glad for at jeg klarte å prestere så bra foran hjemmepublikum med mine foreldre på tribunen, sa hun på pressekonferansen fortsatt rørt, fortsatt med en klump i halsen og med en tåre i øyekroken.