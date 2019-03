Premier League-klubbenes hevn i Champions League: – På høy tid at de slår tilbake

Onsdag kveld var alle kampene i åttendedelsfinalene i Champions League ferdigspilt. Tottenham, Manchester United, Liverpool og Manchester City er klare for kvartfinale i Europas gjeveste turnering.

Kvartfinalene trekkes i sveitsiske Nyon fredag.

Ikke siden 2008/09-sesongen har fire engelske lag kvalifisert seg til kvartfinalen i Champions League.

– Jeg har sittet med følelsen av at engelske klubblag, i likhet med landslaget, har underprestert i lang tid. De siste årene har spanske lag dominert i Champions League, mens Premier League-lagene har måttet finne seg i å være underdogs, rett og slett, sier TV 2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø-Møller.

Fakta: Mesterligaen, resultater i åttendedelsfinaler: Borussia Dortmund (Tyskland) – Tottenham (England) 0–1 (0-0), sammenlagt 0–4 Mål: 0–1 Harry Kane (49). Real Madrid (Spania) – Ajax (Nederland) 1–4 (0-2), sammenlagt 3–5 Mål: 0–1 Hakim Ziyech (7), 0–2 David Neres (18), 0–3 Dusan Tadic (62), 1–3 Marco Asensio (70), 1–4 Lasse Schöne (72). Paris Saint-Germain (Frankrike)- Manchester U. (England) 1–3 (1-2), sammenlagt 3–3 (Manchester United videre på bortemålsregelen) Mål: 0–1 Romelu Lukaku (2), 1–1 Juan Bernat (12), 1–2 Lukaku (30), 1–3 Marcus Rashford (str. 90). Porto (Portugal) – Roma (Italia) 3–1 (1–1) e.o., sammenlagt 4–3 Mål: 1–0 Francisco Soares (26), 1–1 Daniele De Rossi (str. 37), 2–1 Moussa Marega (53), 3–1 Alex Telles (str. 117). Juventus (Italia) – Atlético Madrid (Spania) 3–0 (1-0), sammenlagt 3–2 Mål: 1–0 Cristiano Ronaldo (27), 2–0 Ronaldo (49), 3–0 Ronaldo (str. 86). Manchester C. (England) – Schalke (Tyskland) 7–0 (3-0), sammenlagt 10–2 Mål: 1–0 Sergio Agüero (str. 35), 2–0 Agüero (38), 3–0 Leroy Sané (42), 4–0 Raheem Sterling (56), 5–0 Bernardo Silva (71), 6–0 Phil Foden (78), 7–0 Gabriel Jesus (84). Barcelona (Spania) – Lyon (Frankrike) 5–1 (2-0), sammenlagt 5–1 Mål: 1–0 Lionel Messi (str. 18), 2–0 Philippe Coutinho (31), 2–1 Lucas Tousart (58), 3–1 Messi (78), 4–1 Gerard Piqué (81), 5–1 Ousmane Dembélé (86). Bayern München (Tyskland) – Liverpool (England) 1–3 (1-1), sammenlagt 1–3 Mål: 0–1 Sadio Mané (26), 1–1 Joel Matip (selvmål 39), 1–2 Virgil van Dijk (69), 1–3 Mané (84). (NTB).

– På tide at Premier League slår tilbake

– Dette var Englands hevn etter mange år med tørke. Det skulle bare mangle, det er på høy tid at Premier League-klubbene slår tilbake. Men vi må huske at de ikke hadde klart det uten dyktige, utenlandske spillere, trenere, og investorer, sier fotballeksperten.

Stamsø-Møller, som følger Premier League tettere enn de fleste, er veldig imponert over de engelske lagenes prestasjoner hittil i turneringen.

– For Liverpool har Salah, Mané og Firmino funnet ut av samspillet, samt at forsvaret er bunnsolid. De var en god del bedre enn Bayern. City fikk ikke målt seg ordentlig da de knuste Schalke, det blir spennende å følge dem videre i turneringen, sier Stamsø-Møller, og legger til:

– Det var bra av Tottenham å slå Dortmund, selv om resultatet løy. Den største overraskelsen var Uniteds avansement mot PSG. Jeg trodde aldri i verden det skulle gå, det var jo helt sykt at de fikk en slik uttelling på de få sjansene. Det fikk meg til å tenke at det nesten er en høyere mening bak det, ettersom det er 20 år siden Solskjær avgjorde hele greia, sier Stamsø-Møller, og hinter til Ole Gunnar Solskjærs vinnermål da United vant 2–1 mot Bayern München i Champions League-finalen i 1998/99-sesongen.

Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Krise for tysk fotball

Noe som også er spesielt med årets utgave av Champions League, er at kvartfinalen går uten tyske lag. Det er første gang siden 2005/06-sesongen.

Bayern München, Schalke 04 og Borussia Dortmund røk alle for engelske lag i åttendedelsfinalen.

– Det er to ting som gjør at tysk fotball er i krise. Det første er fiaskoen landslaget hadde i fotball-VM i Russland, da de røk rett ut etter gruppespillet. Nå er altså alle de tre lagene slått ut av Champions League, noe som gjør krisen komplett. Det er også ekstra ergerlig at alle røk for engelske lag.

LES OGSÅ: Messi med to mål og to målgivende da Barcelona gikk til kvartfinalen

Det sier fotballkommentator for Bundesliga i Viasat, Eivind Sundet. Han forklarer den store nedturen i årets Champions League.

– Tysk fotball har stagnert, med Bayern München i spissen. Det kommer til å skje store utskiftninger i sommer, noe som utrolig nok ikke skjedde før denne sesongen. Samtidig er det ikke lenge siden de samme spillerne vant både VM og Champions League, så det at nedturen har vært så stor i år, er kjempeoverraskende, innrømmer han.

– Er Premier League blitt den beste ligaen, ut fra sesongens resultater i CL?

– Ja, denne sesongen er nok Premier League verdens beste liga, svarer Sundet.

Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

– Et lavpunkt for La Liga

En av Norges aller fremste eksperter på spansk fotball, Petter Veland, innrømmer at han er overrasket over at Barcelona er eneste lag igjen i turneringen fra Spania.

– Vi må jo helt tilbake til 2011 sist La Liga kun hadde ett lag i kvartfinalen. Real Madrid-exiten for Ajax var en varslet katastrofe, ettersom de har vært svake hele sesongen. Så ble jeg også overrasket over at et av verdens beste forsvarslag, Atlético, klarte å slippe inn tre mål mot Juventus. Der er jeg dog like imponert over prestasjonen til Cristiano Ronaldo, sier Veland, som er fotballekspert i Viasat.

Øystein Klock

På tross av engelsk dominans i Champions League, vil ikke Veland gå så langt som å mene at Premier League er verdens beste liga.

– De engelske lagene har tatt store steg, spesielt på taktikk. For to-tre år siden ble de utkonkurrert av spanske lag taktisk. Så må vi ikke glemme at spanske lag har vunnet turneringen fire av de siste fem sesongene, sier Veland, som tror at de spanske lagene vil slå kraftig tilbake neste sesong:

– Jeg antar at dette er et skikkelig lavpunkt for La Liga, og at det vil bedre seg. Real Madrid kommer hvert fall til kvartfinale neste sesong, mener han.

Manchester City er favoritter

Selv om fotballekspertene er uenige i hvilken liga som er den beste, har alle klare favoritter på hvem som kommer til å ende opp med Champions League-trofeet 1. juni.

Både Petter Veland og Eivind Sundet holder engelske Manchester City som knapp favoritt. Stamsø-Møller tror trofeet havner i Torino.

– Jeg tror Juventus vinner. Det sier hvert fall magefølelsen, sier Premier League-eksperten.