Hoppdronningen vil avlaste pappa

Etter torsdagens Raw Air-triumf i Granåsen røpet verdens beste kvinnelige skihopper at pågangen rundt henne ikke lenger er helt i harmoni med pappas kapasitet.

Lundby ga uttrykk for at det kommer «en del henvendelser», og at pappa Jan Helge ikke helt føler han strekker til lenger.

Løsningen kan bli at hoppdronningen fra Bøverbru engasjerer noen til å gjøre jobben faren så langt har gjort.

24-åringen er nemlig krystallklar på at hun selv skal bruke energien på jobben som skal gjøres på trening og i hoppbakken.

– Jeg ønsker å ha fokus på idretten, og jeg føler at det til tider har vært litt mye jeg må ta meg av selv og som går utover treningen, sa Lundby.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

Supersesong

Hun la videre til at pappa har vært god hjelp, men at han nå har gitt uttrykk for at pågangen begynner å bli i største laget.

Færre henvendelser blir det neppe i tiden som kommer etter at Lundby torsdag ble historiens første Raw Air-vinner for kvinner. 24-åringen var best også i avslutningsrennet i Granåsen og var til slutt i egen klasse i sammendraget.

I løpet av et drøyt år har hoppdronningen oppnådd mer enn de fleste skihoppere opplever i løpet av en hel karriere. Ved siden av Raw Air-triumfen har det blitt individuelt gull både i OL og VM.

På toppen av det hele har Lundby radet opp verdenscupseirer.

Sulten på mer

Bøverbru-jenta er samtidig ikke redd for å bli mett. Hun har allerede rettet blikket framover, og vet litt om hvilke tråder hun skal nøste opp i i jakten på å bli enda bedre.

– Jeg ønsker å nærme meg gutta, sa Lundby torsdag – og pekte på at hun blant annet ønsker å finne klare svar på hvorfor herrehopperne kjører lav fart i tilløpet, mens hun selv må kjøre litt høyere for å nå like langt ned i bakken.

– Jeg vil vite hva jeg kan gjøre for å nærme meg dem ytterligere. Jeg antar at det har noe med kraft i beina å gjøre, men jeg tror også at det fortsatt er noe å hente på flyging og å bli enda bedre til å utnytte lufta, sa Lundby.

Før hun går dypere inn i den materien, skal imidlertid inneværende sesong avsluttes. Fire renn i Russland gjenstår. De to første går i Nizjnij Tagil allerede lørdag og søndag.