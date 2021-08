Harry Kane-sagaen: – Fremstått veldig arrogant

– Situasjonen er at Kane har veldig lyst å dra, og han mener selv at han har en «gentlemans agreement» med klubben, men så har klubben satt en høyere prislapp enn det Manchester City har tilbudt, forklarer den England-baserte fotballskribenten Lars Sivertsen til VG.

Den høyreiste storscoreren skal ikke ha møtt på Tottenham-trening mandag, ifølge Sky Sports. Det skapte spekulasjoner.

Mangeårig Tottenham-spiller og nåværende fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt, kaller slike situasjoner «noe av det verste i fotballen»:

– Han må prøve å tøye strikken, men ikke så langt at han brenner alle broer, råder den gamle Tottenham-spilleren.

I 2018 signerte Kane en kontraktsforlengelse som strakk seg i hele seks år, og dermed er han egentlig bindet til de liljehvite frem til juni 2024.

Den gladnyheten presenterte «Spurs» på denne måten:

– Veldig arrogant

Men nå, omtrent tre år senere, er det altså nye tider.

Tre dager før forrige sesongavslutning stilte spissen opp i et intervju med fotballekspert Gary Neville og sa:

– Til syvende og sist kommer det til å være opp til meg og hvordan jeg føler meg og hva som kommer til å være det beste for meg i karrieren min for øyeblikket.

Deretter skal Manchester City - for litt over en måned siden - ha tilbudt 100 millioner pund for stjernespissen. Et bud som ble avslått.

Så fikk overgangssagaen nytt liv i slutten av juli da tabloidavisen The Sun publiserte en video om at hovedpersonen selv og hans bror, som også er Harry Kanes agent, skal ha fortalt sine nærmeste i brorens bryllup at en overgang til Manchester City på 160 millioner pund var i boks.

Deretter meldte Manchester News at «våre kilder i klubben sier at Manchester City aldri vil betale en sånn sum for en spiller».

Det siste i sagaen er at Kane ikke har møtt på trening mandag, noe klubben ifølge Sky Sports vil straffe med en bot.

Fotballskribent Sivertsen reagerer på Kanes oppførsel:

– For meg har han fremstått veldig arrogant, og langt fra den profesjonelle Harry Kane vi er blitt vant til å kjenne, sier Sivertsen som mener man kanskje må «revurdere hva slags type han er»:

– Når man går ut før sesongen er over og sier at det er opp til seg selv hvor man spiller, så viser man lite respekt for klubben, supporterne og den kontrakten han har signert.

Kanes oppførsel skaper også uenighet blant de tidligere forsvarsklippene på det engelske landslaget, og nåværende fotballekspertene, Rio Ferdinand og Jamie Carragher:

– Et klassisk scenario

Mangeårig Tottenham-spiller og nåværende fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt, er overrasket over den nyeste utviklingen i overgangssagaen, men mener samtidig det er naturlig:

– Det er et klassisk scenario: En spiller vil vekk, men klubben nekter å selge. Så da må spilleren ty til andre midler, sier Thorstvedt og fortsetter:

– Det store spørsmålet var om Kane var typen til å ty til sånne midler som å ikke møte på trening. Nå har han nok bestemt seg for å forlate i og med at han faktisk har tatt det steget som mange har tatt før han. Man har sett det så mange ganger, og det er et fast mønster, sukker Thorstvedt og viser til en rekke tidligere spilleroverganger som er blitt «presset frem».