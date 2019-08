Lenge var Suzann «Tutta» Pettersen alene om å sette norsk golf på kartet. Så da den meritterte Oslo-jenta tok et steg til siden for å bli mor, sto Golf-Norge tilsynelatende igjen uten internasjonale profiler.

Men i Tuttas fravær har flere talenter blomstret. Spesielt på herresiden har det endelig kommet en gyllen generasjon etter en del magre år. Ingen nordmenn har spilt fast på PGA-touren siden Henrik Bjørnstad gjorde det i 2010-sesongen. Neste år er ventetiden over.

Nylig spilte Kristoffer Ventura seg til det gjeve PGA-kortet for 2020, og Viktor Hovland kan fort greie det samme. Norges ferske golfproffer gir sporten et etterlengtet oppsving her til lands.

– Vi ser at flere klubber melder om større interesse blant de yngre spillerne. Det er veldig gledelig, sier president Marit Wiig i Norges Golfforbund.

Interessen er tilbake

I en årrekke har det norske frafallet av aktive golfspillere vært større enn rekrutteringen av nye. Nå kan vendepunktet ha kommet.

– Vi håper jo det. Det skal sies at nedgangen har flatet ut de siste årene, men vi håper «Viktor-effekten» kan være med å snu trenden og sørge for en oppgang, sier Wiig.

Hun mener prestasjonene til Hovland og Ventura for alvor har vekket golfinteressen i Norge.

– Det er ikke bare blant de unge at dette blir lagt merke til. Det er mange voksne som føler seg inspirert og plutselig har begynt å se golf på TV.

Hallvard Flatland sa nylig til Aftenposten at Hovland er «en gave for norsk golf». TV-legenden mener man ikke kan undervurdere betydningen av å ha norske profiler i verdenstoppen.

– Dette er så viktig for interessen. Jeg har snakket med folk i norske golfklubber, og de fortalte meg at de merker pågang fra unger og ungdommer som vil bli som Viktor Hovland.

Fakta: Viktor Hovland * Født: 18. september 1997 (21 år) * Vant det norske golfmesterskapet for amatører i 2014 * Studerte ved Oklahoma State-universitetet i USA * Representerer den norske golfklubben Miklagard, som holder til i Ullensaker i Oslo * Vant i august 2018 USAs amatørmesterskap og kvalifiserte seg dermed til majorturneringene US Masters og US Open påfølgende år. * I april 2019 gikk han fra 911.-plass til 635.-plass på verdensrankingen i golf etter 32.-plass i US Masters, som var beste amatørplassering på 58 år. * 16. juni 2019 avsluttet han amatørkarrieren med 12.-plass i US Open, der han slo turneringens 59 år gamle rekord for amatører da han avsluttet med 280 slag totalt, fire under par. Den gamle rekorden var 282 slag. * Profesjonell spiller fra 17. juni 2019.

Velger golf på TV foran dataspill

Espen Kofstad har mange sesonger bak seg på europatouren. Den rutinerte golfproffen husker godt hvordan det var første gangen en norsk herrespiller rykket opp til verdenseliten.

– Effekten var ganske stor da Henrik (Bjørnstad) var på PGA-touren. Det var helt hysteriske tilstander da han kvalifiserte seg. Det vil være helt rått om Viktor greier det samme. Han vil være et fantastisk forbilde.

Kristiansand Golfklubb er kjent for sin juniorsatsing. Daglig leder Cato Benham mener det er for tidlig å si om pågangen har endret seg de siste månedene.

– Men interessen blant spillerne vi allerede har, er blitt betraktelig større. Nå skal de unge sitte og se golf på TV hele helgen fremfor å spille dataspill. På lang sikt vil denne oppmerksomheten garantert ha mye å si.

Han trekker paralleller til da sykling og Tour de France ble allemannseie for sportsinteresserte nordmenn.

– Jeg tror det vil ha en kjempegod effekt. Det kan bli som det Thor Hushovd var for norsk sykkelsport, sier Benham og poengterer at golf de siste årene «er blitt mye mer folkelig».

Fakta: Kristoffer Ventura * Født: 24. februar 1995 (24 år) * Har mexicansk far og norsk mor * Ble proff i 2018 * Har spilt inn over 276.000 dollar * Har vunnet to Korn Ferry-turneringer * Første seier kom i Utah Championship i juni

Det uoppnåelige er blitt mulig

Jan Inge Klubben fra Fana Golfklubb mener Hovland og Ventura viser at det er mulig for norske spillere å bli en del av PGA-touren.

– I norsk golfsammenheng har det nesten vist seg å være uoppnåelig. Det er veldig positivt at norske profiler kan vise frem golf som en ordentlig konkurranseidrett.

For mange gikk Kristoffer Venturas reise til eliten litt under radaren. 24-åringen fra Rygge spilte i sommer langt færre turneringer på Korn Ferry-touren (nivå to) enn det som er vanlig i jakten på en PGA-plass.

– Kristoffer har fått litt mindre oppmerksomhet enn Viktor, men han har vært en fantastisk golfspiller siden han var 13 år. Siden har han hatt en kjempeutvikling, sa Henrik Bjørnstad om Ventura nylig.

Både Hovland og Ventura har studert ved Oklahoma State-universitetet. På hver sin måte har de imponert rett ut fra college.

I disse dager spiller Hovland årets siste PGA-turnering i North Carolina. Etter andre runde ligger Oslo-gutten på en 19.-plass, fem slag bak teten. Skal han i helgen kvalifisere seg direkte til neste sesongs PGA-tour, kan han ikke bli dårligere enn nummer to.

21-åringen får også en ny sjanse om noen uker. Han vil få drømmen oppfylt om han blir blant de 25 beste sammenlagt over tre sluttspillturneringer på Korn Ferry-touren.