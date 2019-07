Han var bare 16 år da han hadde fått nok. Skolen var ikke noe for ham.

– Jeg klarte ikke å konsentrere meg i klasserommet. Jeg var for hyperaktiv, sier Julian Alaphilippe.

Han trengte et sted han kunne få utløp for energien. Hjemme i Désertines spilte han ofte på trommesettet sitt. Faren var dirigent, og en vei inn i musikken var lagt for Alaphilippe.

FIKK DU MED DEG DENNE? Kristoff var forbannet: – Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

Men han likte bedre å trikse rundt på BMX-sykkelen han eide. Det var noe han virkelig mestret.

– Jeg elsker sykkelcross. Det var der jeg startet å få gode resultater, sier Alaphilippe til Peloton Magazine.

Faren så at sønnen hadde evner langt ut over det som ble lært på skolebenken.

– Jeg begynte å sykle løp på søndager. Litt etter litt så de at jeg ikke var dårlig, og at jeg alltid ønsket å sykle raskere. Da jeg ble eldre, overrasket jeg meg selv med at jeg alltid ønsket å vinne og bli best, sier Alaphilippe.

Fakta: Julian Alaphilippe Født: 11. juni 1992. Fødested: Désertines, Frankrike Lag: Deceuninck-Quick Step Utvalgte meritter: Vunnet tre etappeseiere og klatretrøye i Tour de France (2018, 2019). To seiere i La Flèche Wallonne (2018, 2019). Seier i Milano – San Remo (2019)

Syklet med nordmann

Resultatene lot seg også høre: 18 år gammel tok han sølv i junior-VM i sykkelcross.

– Han var den minste på laget, men han hadde noe ekstra ... temperamentet og vinnermentaliteten, har Alaphilippes trener i den lokale sykkelklubben sagt.

Likevel var det på landeveien han virkelig skulle få sitt gjennombrudd.

Profflagene hadde for lengst sperret opp øynene for sykkeltalentet. Han hadde fysikken til en klatrer og eksplosiviteten til en éndagsrytter. Til slutt fikk Alaphilippe en rekruttkontrakt med storlaget Quick Step i 2013.

– Jeg var veldig skeptisk da han kom inn, sier Ålgård-mannen Daniel Hoelgaard til Aftenposten.

Den norske syklisten forteller om det første møtet med den lille franskmannen. Året før hadde Hoelgaard signert for det belgiske laget. Han hadde så vidt hørt om det ferske sykkeltalentet, som kun hadde resultater å vise til på crossykkelen.

– Vi skulle ha fysiske tester, og han var den dårligste på laget. Da tenkte jeg at han hadde en lang vei å gå, sier Hoelgaard.

Men Alaphilippe gjorde førsteinntrykket til skamme.

STOR TOUR DE FRANCE-OVERSIKT: På disse etappene kan de norske hevde seg

Marit Hommedal / NTB scanpix

Kjører for faren

Noen få måneder senere vant han én etappe og tok poengtrøyen i Tour de l'Avenir, rittet som kalles «ungdommens Tour de France».

– Han hadde en veldig stor progresjon. Det smalt også i «Tour de Bretagne» det året. Først da kunne man se at han kunne bli virkelig god, sier Hoelgaard.

Hvert år tok han nye steg. Hvert år vant han nye ritt.

I 2018 ble Alaphilippe kåret til den åttende beste syklisten i verden i The Telegraph.

– Faren min hadde helseproblemer og så meg på TV-en. Det fikk meg til å gå for det. Jeg gikk gjennom mye smerte for å ta det, sa Alaphilippe etter seieren på den 10. etappen i Tour de France det året.

Det sies at Alaphilippe føler rytmen fra trommene når han sykler. Det er farens favorittinstrument.

– Det er noe jeg fortsatt elsker. Jeg elsker alle musikktyper. Musikk er veldig viktig i livet mitt, har Alaphilippe sagt.

LEST DENNE OM TOUR DE FRANCE-STJERNE? Tvillingbroren vant alltid i barndommen. Da valgte Adam å flytte fra familien for å bli best.

Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Den franske helten

Nå leder Alaphilippe verdens største sykkelritt – og det i hjemlandet Frankrike. Hele nasjonen har trykket ham til sitt bryst.

Det franske folket er ikke bortskjemt med Tour de France-suksess. Ingen franskmenn har klart å vinne treukersrittet, siden Bernard Hinaults seier i 1985.

– Alaphilippe er eksepsjonell fordi han tror på seg selv. Han sykler som dem fra min tid. Han vet hvor han har sine styrker og når han skal angripe, sa Hinault i et intervju nylig.

Likevel tror de færreste at Alaphilippe kan utrette et mirakel og vinne rittet sammenlagt.

– Den hardeste delen venter fortsatt. Det er utrolig å være i den gule ledertrøyen. Jeg vil forsvare den så godt jeg kan, sier Alaphilippe til Cycling News.

HUNDRE ÅR I GULT: Her er historien om den gule ledertrøyen i Tour de France

Fakta: Tour de France 2019 Periode: 6. juli til 28. juli Start i Brussel og målgang i Paris Rittet: 21 etapper (7 flate, 5 kuperte, 7 klatreetapper, 1 tempoetappe og 1 lagtempo) Distanse: 3480 kilometer Lengste etappe: 230 km (Velfort-Chalon-sur-Saône, 7. etappe) Høyeste punkt: 2770 meter over havet (Col d’Iseran, sørøst for Val d’Isere i alpene) Antall ryttere: 176 (22 lag med 8 ryttere) Støtteapparat: 450 lagledere, småsjefer, mekanikere og sjåfører Logistikk: 180 trailere og lastebiler som frakter arrangementet rundt i Frankrike, 400 som jobber for arrangøren, 100 ansatte i Amaury som eier og arrangerer, 10 leger og 7 sykepleiere, Media: 2000 journalister. 94 TV-stasjoner og 68 radiostasjoner sender. 500 personer er involvert i TV-produksjonen av rittet. Kilde: Amaury Sport Organisation

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Hoelgaard undervurderte Alaphilippe i 2013. Det gjør han aldri igjen.

– Han er utrolig sterk. Han kjører på vilje, og han klarer å presse seg mer enn mange andre. Det er vanskelig å si hvor dette stopper. Jeg tror ikke det er realistisk, men han har sjokkert før. Man vet aldri med Alaphilippe, sier Hoelgaard.

Alaphilippe kommer fra den lille, franske byen Désertines, utenfor Montluçon. Det samme gjorde Roger Walkowiak, vinneren av Tour de France i 1956.

– Han er en del av sykkelhistorien og historien til vår by, sier Alaphilippe.

Nå er det han selv som er byens nye helt.

PS: Etter onsdagens etappe leder Alaphilippe med 1 minutt og 12 sekunder ned til Geraint Thomas på 2.-plass i sammendrag.

Kilder: Le Parisien, Ouest-France, Peloton Magazine, Cycling News.