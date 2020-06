Laget eget arrangement da MSM ble avlyst: – Fleipet med at vi helt sikkert kom til å få kanonvær - og det fikk vi

Tromsø Løpeklubbs arrangement i MSM-helga bød på strålende sol og flere klubbrekorder.

LØP: Tromsø Løpeklubb arrangerte klubbmesterskap og fikk strålende vær i MSM-helga. Foto: Daniel Lilleeng

Denne helgen skulle det vært tusenvis av løpere i Tromsø under Midnight Sun Marathon.

Som de fleste vet blir det sjelden godt vær den helga, men i år var et unntak. Strålende sol og ypperlige løpeforhold.

– Vi fleipet litt med det i klubben at nå som MSM ble avlyst, får vi garantert kanonvær denne gangen, og det fikk vi. Det var både sol og finvær. Som man vet, så er det «bestandig» dårlig vær under MSM. Det hadde vært fantastisk og hatt løp denne gangen, sier Rune Brustad i Tromsø Løpeklubb.

– Uoffisielt klubbmesterskap

Faktisk var været så bra at klubbens arrangement kun ble på 23 løpere.

– Vi ble 23 stykker. Vi hadde kanskje håpet på enda flere, men det var så fint vær at mange hadde lagt andre planer, forteller Brustad.

Men de var godt synlige i Tromsdalen med sine røde drakter, når de arrangerte 10 kilometer-løp fra Reinen samtidig som Midnight Sun Marathon skulle gått av stabelen.

STRÅLENDE VÆR: To løpere fra Tromsø Løpeklubb i aksjon i det uoffisielle klubbmesterskapet. Foto: Daniel Lilleeng

– Vi brukte samme traseen de bruker i løpekarusellen og hadde kontrollmålt og merket opp løypen. Vi bestemte oss for å lage noe, siden det ikke ble MSM, så det ble et uoffisielt åpent klubbmesterskap, sier Brustad.

– Burde vært lokalt løp

Tre stykker i klubben satt nye personlige rekorder på distansen. Eirik Mortensen (32.21), Kristian Pettersen (34.05) og Jon Øystein Eillia (35.01), tok alle helg med ny personlig bestenotering på distansen.

Brustad mener det burde vært arrangert et annet alternativt løp denne helgen av MSM.

– Jeg hadde håpet de kunne arrangert et Midnight Sun Marathon for Tromsø-folk og nordnorske folk. Jeg tror hvis de hadde bestemt seg for det, så kunne det latt seg gjøre. Min påstand er at et lokalt løp, ville ha vært en suksess. Men så er det kanskje vanskelig med økonomien i det hele å få til uten turistene, sier Brustad.