Kjempesmell for Sørloth i gullkampen – Gulbrandsen mot seriemesterskap

Fredrik Gulbrandsen og Basaksehir har to matchballer i den tyrkiske gullkampen etter at Trabzonspor tapte 1–2 for Denizlispor mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alexander Sørloth er på etterskudd i gullkampen i Tyrkia. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Denizlispor - Trabzonspor 2–1 / Konyaspor - Istanbul Basaksehir 4–3

Kampen om ligatittelen i den tyrkiske superligaen har vært en intens duell mellom Trabzonspor og Istanbul Basaksehir i lengre tid. Nå tyder det meste på at det vipper sistnevntes vei.

Mandagens 1-2-tap for nedrykkstruede Denizlispor betyr at Alexander Sørloth og Trabzonspor har fire poeng opp til ligaleder Basaksehir med to serierunder igjen å spille.

Dermed har Fredrik Gulbrandsen og lagkameratene matchball når nestjumbo Kayseriespor er motstander på hjemmebane kommende lørdag. Trabzonspor er avhengig av at Basaksehir gir bort poeng i begge de to siste kampene dersom gulldrømmen fortsatt skal være innen rekkevidde.

– Vi beklager til alle våre fans. Vi klarte ikke utnytte muligheten vi fikk, og jeg må bare gratulere Denizlispor, sa Trabzonspor-trener Hussein Cimsir til egen klubbs nettsider etter mandagens tap.

Alexander Sørloth deler toppscorertronen med tidligere Newcastle-spiss Papiss Cisse. To kamper gjenstår. Foto: MURAD SEZER / X90138

Toppscorer-kamp

Han siktet til at serieleder Basaksehir mandag røk 3–4 for et annet nedrykkstruet lag, Konyaspor. Det ga Alexander Sørloth og Trabzonspor en gyllen mulighet til å knappe innpå og sette ny fart på tittelkampen. Det klarte de ikke.

Trabzonspor tok riktignok ledelsen tidlig mot Denizlispor, men hjemmelaget slo tilbake med to scoringer i annen omgang. Alexander Sørloth leverte ifølge avisen Ajansspor en anonym forestilling. Den norske landslagsspissen kom til kun to avslutninger og gikk målløs av banen.

Nå kan også toppscorertittelen trønderen har hatt et solid grep om hele sesongen ryke. Med to kamper igjen å spille har den tidligere Premier League-spilleren Papiss Cisse passert Sørloth med sine 22 nettkjenninger. Nordmannen har 21

Les også Sørloth nærmer seg legendens klubbrekord

Stor interesse

Sørloth står med 29 scoringer totalt for Trabzonspor denne sesongen og har vært en stor suksess i tyrkisk fotball. Han er på utlån fra Crystal Palace, men settes til stadighet i forbindelse med langt større klubber. Italienske Napoli er blant nevnt som en av flere beilere.

Sørloth spilte hele mandagens kamp mot Denizlispor, mens Fredrik Gulbrandsen var ubenyttet reserve for serieleder Basaksehir.

Basaksehir avslutter sesongen mot nevnte Kayserispor og middelhavsfarer Kasimpasa. Trabzonspor møter Konyaspor og Kayserispor i sine to siste kamper.

Publisert: Publisert: 14. juli 2020 10:21 Oppdatert: 14. juli 2020 11:48