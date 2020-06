Vålerenga-juvelen forfulgt av ekstreme smerter i to år: – Jeg tenker hver gang at «dette går ikke lenger»

Aron Dønnum (22) er blitt en av Vålerengas viktigste spillere. I nærmest hver kamp må han kjempe seg gjennom et nytt smertemareritt.

Aron Dønnum fikk nok en smell i skulderen i lørdagens kamp mot Viking. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

INTILITY ARENA: Da en halvtime var spilt mot Viking, skjedde det igjen. Aron Dønnum ble liggende etter en duell mot Axel Andresson. Vålerenga-juvelen tok seg til skulderen og skrek av smerte, noe som nærmest er blitt en vane.

– Det er jo den forbaska skulderen. Den er litt vinglete, sa han til Aftenposten etter lørdagens kveldskamp.

Det er nå to år siden Dønnum fikk skulderen ut av ledd. Fortsatt er den en byrde for den kreative vingen.

– Når det skjer, er det enkelt at den blir plaget og er litt mindre sterk enn den vanligvis er. Da er det lettere å få vondt i den, forteller han.

Dønnum regnes som et av Vålerengas heteste salgsobjekter. Tidligere i juni bekreftet Eurosport at Aalborg i den danske toppdivisjonen var interessert.

Fakta Aron Dønnum Født: 20. april 1998 Fra: Eidsvoll Klubb: Vålerenga Aktuell: Har vært involvert i samtlige av de fire første seriekampene for Vålerenga. Regnes som en av lagets viktigste spillere.

Bildet til venstre er fra kampen mot Bodø/Glimt 9. juni. Bildet til høyre er fra kampen mot Odd 25. juni. Foto: Terje Pedersen / Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Tenker hver gang at «dette går ikke lenger»

På under tre uker i juni har han hele tre ganger blitt tvunget til å ta en tur på sidelinjen etter smeller i skulderen.

9. juni: I en treningskamp mot Bodø/Glimt, måtte han forlate banen med intense smerter. – Det er ingen fare med Dønnum. Jeg kan ikke garantere noe, men det ser bra ut, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til I en treningskamp mot Bodø/Glimt, måtte han forlate banen med intense smerter. – Det er ingen fare med Dønnum. Jeg kan ikke garantere noe, men det ser bra ut, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til VG etter kampen.

25. juni: Da Vålerenga tapte 1–4 for Odd, skjedde det igjen. Nok en gang tok Dønnum seg til skulderen etter en duell. Kort tid etterpå var han tilbake på banen.

27. juni: Den nevnte situasjonen oppsto mot Viking.

Vålerenga-spilleren har lært seg å leve med den trøblete skulderen.

– Det er ekstreme smerter. Det kjennes ut som at du omtrent ikke klarer å bevege armen. Jeg tenker hver gang at «dette går ikke lenger». Så går det ganske fort over. Dagen etter er den øm og vond, men det går fort over så lenge den ikke hopper helt ut av ledd, forteller Dønnum.

Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga står med syv poeng etter fire kamper. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Avdramatiserer smellen

Fagermo var svært fornøyd etter 2–1-seieren mot Viking. Samtidig lovpriste han Dønnum, men treneren er ikke nevneverdig bekymret for 22-åringens skulder.

– Jeg tror ikke det er noe problem der. Han kan få litt smerter, men han spiller jo, sa Fagermo etter Viking-kampen.

Dønnum forteller at han trener skulderen hver dag. Målet er naturligvis å bli kvitt plagene for godt. Hans fokus er allerede rettet mot neste kamp. Onsdag venter Rosenborg på Lerkendal.

– Vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det. Det gjelder å restituere godt, sove, hvile, trene og alt på en gang. Vi er klare til hver kamp, forteller han.

