Premier League direkte: Mourinhos menn kan sette press på Solskjær og Manchester United

Kampen om Premier Leagues Champions League-plasser er stadig tett. Femteplassen kan også gi innpass i neste sesongs turnering, så lenge utestengelsen av Manchester City opprettholdes.

Manchester United innehar for øyeblikket den potensielt viktige femteplassen, med 46 poeng. Seier for José Mourinho og Tottenham mot West Ham vil imidlertid bety at de kun er ett poeng bak, dog med én kamp mer spilt.

