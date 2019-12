Alexandre Lacazette sto for ett av to Arsenal-mål. Foto: Francois Walschaerts / AP

Sene scoringer reddet gruppeseieren for Arsenal

Arsenal var på vei mot tap, men to sene mål berget 2–2 mot Standard Liege i Europaligaen torsdag. Dermed ble London-klubben også gruppevinner.

Standard Liege – Arsenal 2–2

Kun et braktap i Belgia kunne sette europaliga-avansementet på spill for et skadeplaget og reservepreget Arsenal. Det var aldri i nærheten av å bli en realitet, men gjestene fra England fikk det likevel tøft.

London-klubben måtte klare seg uten skadede profiler som Nicolas Pépé, Granit Xhaka, Kieran Tierney og Héctor Bellerín torsdag. Manager Fredrik Ljungberg valgte i tillegg å hvile ytterligere en håndfull spillere.

Kun Ainsley Maitland-Niles og den greske forsvareren Sokratis Papastathopoulos var igjen fra startoppstillingen mot West Ham mandag. Det bidro til en europaligakveld i Liege som lenge ble svært minneverdig for hjemmelagets spillere og fans.

Sløvt forsvarsspill

De første 45 minuttene i Liege var ikke spekket med store målsjanser. Nærmest scoring var Arsenal. 18-åringen Bukayo Saka kom to ganger til avslutning i god posisjon i siste halvdel av omgangen. Det første skuddet endte over mål, mens det andre gikk i klypene til Standard Liege-keeper Arnaud Bodart.

Tidlig i annen omgang kom målet, men det var hjemmefansen som fikk grunn til å juble. Kun to minutter var spilt av annen omgang da Standard Liege utnyttet sløvt forsvarsspill hos gjestene. Samuel Bastien fikk tid og rom, og skuddet som fulgte var godt. Ballen gikk i mål etter å ha vært innom en Arsenal-arm.

Vondt ble i tillegg raskt til verre for gjestene. Drøyt midtveis i omgangen da 2–0 kom i form av en blåkopi av det første målet. Selim Amalleh var målscorer, og igjen gikk ballen innom en Arsenal-spiller før den gikk i nettet bak keeper Emiliano Martínez.

Så startet snuoperasjonen. Først reduserte Alexandre Lacazette, før nevnte Saka utlignet til 2–2 etter herlig veggspill foran Standard Liege-målet.

City neste

For Standard Liege ble det ene poenget uten betydning. Eintracht Frankfurt røk 2–3 for portugisiske Vitoria Guimaraes, men tok likevel annenplassen i gruppen.

Dermed endte Standard Liege på tredjeplass og er utslått.

Arsenal tok sin første seier under Fredrik Ljungbergs ledelse mot formsvake West Ham mandag. Kampen endte 3–1. Søndag står svenskens elever overfor en langt mer vrien oppgave når Manchester City er motstander på hjemmebane.