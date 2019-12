21-åring presterte best av de norske: – En mega selvtillitsboost

De norske hopperne holdt hodet kaldt og er klare for det første rennet i Hoppuka etter kvalifiseringen. Marius Lindvik (21) ble beste nordmann.

Marius Lindvik ble beste nordmann i lørdagens kvalifisering. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

OBERSTDORF: I kvalifiseringen i den tyske vinterlandsbyen endte Lindvik på 7.-plass. Romerike-gutten sikret seg 144,3 poeng med et hopp på 130 meter.

– Det er en mega selvtillitsboost. Det er bare å ta med seg det i neste konkurranse, sier Lindvik til pressen etter kvalifiseringen.

Han er kun 21 år og debutant i Hoppuka. Likevel er det Lindvik som presterer best av de norske for tiden.

– I konkurranse skrur jeg på hodet. Da funker det, sier han.

På sine tre siste verdenscuprenn er han blitt nummer syv, fem og tre. Han frykter ikke forhåndsfavorittene Ryoyu Kobayashi og Stefan Kraft.

– De hopper bra, men jeg vet at hvis jeg får ut makshoppene mine er jeg oppi der.

Bedre i ryggen

Robert Johansson måtte ta til takke med 31.-plass. Lillehamringen har slitt med ryggproblemer den siste tiden. Fredag sto han over pressetreffet i Oberstdorf for å konsentrere seg om å bli bedre i ryggen.

– Jeg synes det har gått over all forventning i forhold til hvor vondt det var for to dager siden. Jeg kom meg greit gjennom dagen, fant ikke helt rytmen i tilløpet i kvaliken, men alt i alt en grei start, sier Johansson.

Han beskrev ryggen som «litt stivere enn normalt».

Robert Johansson gledet seg over at ryggen kjentes mye bedre ut enn for to dager siden. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Tande skuffet

Daniel-André Tande valgte å hoppe forsiktig i vanskelige forhold. Med et hopp på 116,5 meter måtte han ta til takke med en 46.-plass. Kun de 50 beste får hoppe i rennet i Oberstdorf.

– I kvaliken føler jeg bare jeg er sen. Det er dårlig kombo når det er dårlige forhold, sier Tande.

25-åringen er likevel ikke nevneverdig bekymret for søndagens renn. Det er først da det virkelig gjelder.

– Trening er trening og renn er renn, pleier jeg å si. Det går veldig fint det, sa han avslappet etter rennet.

Hoppukedebutantene Anders Håre og Sondre Ringen kvalifiserte seg med hopp på 124,5 meter. Haare ble nummer 42, mens Ringen endte på 47.-plass.

– Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse, sa Håre.

Daniel-André Tande lar seg ikke stresse over en 46.-plass i kvalifiseringen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Favorittene leverte

Stefan Krafts hopp på 136 meter sendte østerrikeren til topps i kvalifiseringen. Junshiro Kobayashi fra Japan ble nummer to foran tyske Stephan Leyhe.

Forrige sesongs suverene verdenscupvinner Ryoyu Kobayashi endte på 4.-plass.

Johann André Forfang ble nest beste nordmann på en 19.-plass. Tromsøværingen landet på 125 meter. Robin Pedersen hoppet to meter lengre enn Forfang, men enklere forhold gjorde at Pedersen ble nummer 24.

Rennet i Oberstdorf finner sted søndag. Deretter følger nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen 1. januar og renn i Innsbruck 4. januar før det kåres en vinner i Bischofshofen 6. januar.

