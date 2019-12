Klæbo leder Tour de Ski etter utklassingsseier: – Han er en sprintgud!

Johannes Høsflot Klæbo knuste rivalene på søndagens sprint i Tour de Ski.

Johannes Høsflot Klæbo spurtet inn til sprintseier i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Trønderen vant foran italienske Federico Pellegrino, mens franske Richard Jouve tok tredjeplassen.

– Han er en sprintgud, ropte TV 2s kommentator Marius Skjelbæk da Klæbo satte inn det avgjørende rykket.

Pål Golberg var det andre norske innslaget i finalen i Lenzerheide. Han hadde levert et solid renn, men fikk det tungt mot de andre finalistene og endte sist som sjettemann i mål.

Klæbo hadde kontroll gjennom hele dagen. Han var best i prologen, og det var han også i sitt heat i både kvart- og semifinalen. I finalen var sprintkongen i en helt egen klasse. Ingen hadde en sjanse da han satte inn støtet på oppløpet.

– Det var en virkelig bra dag, og atmosfære rundt løpet var god. Det var fantastisk å delta her, og jeg er veldig fornøyd med seieren, sa Klæbo etter verdenscuptriumfen.

Med seieren rappet han sammenlagtledelsen fra Sergej Ustjugov. Nå leder Byåsen-løperen Tour de Ski 22 sekunder foran Aleksandr Bolsjunov.

Johannes Høsflot Klæbo sammen med toer Federico Pellegrino og treer Richard Jouve etter søndagens finaleseier. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Iversen følte seg uvel

Sprintkometen Erik Valnes ble nummer tre i semifinalen som Klæbo vant, men tiden holdt ikke til finaleplass.

Emil Iversen fikk problemer tidlig i sitt kvartfinaleheat og røk ut. Han endte sist i heatet, nesten ni sekunder bak Valnes. Etterpå kunne trønderen fortelle at han følte seg uggen og fryktet for sin egen Tour de Ski-deltagelse.

– Kroppen er litt daff. Jeg eg er ingen lege, men jeg føler meg ikke så veldig bra. Det går an å føle seg litt tung, men jeg prøver iallfall. Jeg får ingen gode svar, så det er kanskje litt bekymringsfullt for min del, sa Iversen i intervjusonen etterpå.

– Jeg hadde iallfall ikke tenkte å føle meg slik på dag to av Tour de Ski. Det var ikke helt planlagt, sa han videre.

Profiler røk i prologen

Tour de Ski-debutant Jan Thomas Jenssen hadde et håp om å ta seg videre fra det fjerde kvartfinaleheatet, men sjansen glapp da han snublet underveis i løpet og bare ble nummer fire.

Simen Hegstad Krüger klarte ikke å holde følge da farten ble satt opp på tampen av det femte kvartfinaleheatet. Det gjorde Martin Løwstrøm Nyenget, som ble nummer tre og tok seg videre på tid.

Didrik Tønseth og Hans Christer Holund klarte ikke å avansere til kvartfinalene. De ble henholdsvis nummer 51 og 57. Sjur Røthe hadde ingen god dag og ble nummer 76 av de 85 som fullførte.

– Det ble som det ofte går: rett ut. Det er kjedelig selvfølgelig, men det er heller ikke sånn at det er normalt for meg å gå videre. På virkelig gode sprintdager kan jeg så vidt kare meg videre. Så i en litt spesiell løype blir det for veikt, sa Tønseth i intervjusonen etterpå.

Hjemmehåpet Dario Cologna og finske Iivo Niskanen fikk det heller ikke til å klaffe og klarte ikke å sikre seg en plass blant de 30 beste.

