«Superkanten» bytter klubb - Fana mister stortalent

Det opplyser Storhamar på sine hjemmesider.

Der beskrives Hovden som en «superkant». Fanas snikskytter har scoret 116 mål for bergenserne i debutsesongen i Eliteserien og regnes som et av Norges største talenter.

Hun har vært på månedens lag flere ganger og har fått sjansen på rekruttlandslag.

– Godt inntrykk

Hovden går til serietoerne etter at inneværende sesong er over.

– Det er flere grunner til at jeg valgte å spille for Storhamar fra neste sesong. En av grunnene er at jeg får komme til et topplag i eliteserien som har mange gode og erfarne spillere jeg kan lære mye av. Etter å ha snakket en del med Arne (Senstad, Storhamar-trener), har jeg også fått et godt inntrykk av både han og klubbens ambisjoner. Jeg har stor tro på at dette er rett valg for meg, og gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i Storhamar-drakten, sier Hovden til Storhamars egne hjemmesider.

Involvert i nedrykksthriller

Fana ligger godt an til å berge plassen i Eliteserien, med sine 11 poeng på 20 kamper. Gjerpen ligger tre poeng bak, på nedrykksplass og kan maks ta fire poeng til. Lagene møtes derimot i siste runde, i det som kan bli en skikkelig nedrykksthriller.

Storhamar kjemper med Tertnes om andreplassen, der begge har 29 poeng to runder før slutt.