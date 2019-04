Vi fulgte kampen: Slik var HamKam - TUIL

Slutt på Briskeby, HamKam vinner 2–1.

90+3. Frispark til TUIL i bra innleggsposisjon. Dåprlig slått og HamKam kontrer nesten inn 3–1.

90+2: Tiden er i ferd med å renne ut for TUIL.

90.min: Det legges til fire minutter.

89.min: Lysvoll skaffer TUIL en corner.

88.min: Frispark til TUIL som sender opp folk.

86.min: Ringberg rives ned på vei fremover. Gult kort til Solbakken.

84.min: Mendy, som har god i andre omgang, skyter, men Mikkelsen redder. Corner til Ham/Kam.

82.min: Gabriel Andersen kommer inn på topp for TUIL.

80.min: Nok en gang stopp i spillet p.g.a en skade hos en spiller hos hjemmelaget. Skal nok legges til en del.

77.min: TUIL er det førende laget, men ligger altså fortsatt under. HamKam bruker tid på de faste situasjonene nå.

75.min: Lysvoll skaffer TUIL en corner. Stopp i spillet før corneren kan tas. Nesten for TUIL på corneren! Håvard Lysvoll veldig nær utligning.

70. min: 20 minutter gjenstår. TUIL fortsatt med alle muligheter til å ta i hvert fall ett poeng med seg hjem til Tromsø.

66. min: TUIL har løftet seg de siste fem minuttene.

65. min: Lysvoll er nær utlikning, men skuddet reddes.

64.min: Ringberg har vært frisk etter at han kom inn.

62.min: Løvland får se det gule kortet etter en holding.

60.min: Sjansestatistikken tatt i betraktning er det fortjent at hjemmelaget leder. Sander Ringberg erstatter Andreassen.

2–1 til HamKam! Flott angrep fra hjemmelaget. Norbye legger inn til Onsrud som setter inn sin andre scoring.

57. min: Arntzen med et flott bidrag offensivt. Innlegget treffer faktisk tverrliggeren, men keeper har nok kontroll.

56. min: det har jevnet seg litt ut etter hjemmelagets friske åpning.

54.min: Stopp i spillet da en spiller fra hjemmelaget trenger litt tilsyn.

52. min: Lysvoll kommer igjennom. God mulighet, men svak avslutning.

50.min: Store muligheter for hjemmelaget! Mikkelsen rydder opp.

49. min: Ballen i mål for HamKam, men annulleres for offside. Korrekt.

48. min: Hjemmelaget med et lite initiativ i starten.

46.min: HamKam rett i angrep, men TUIL får kontroll.

46.min: Vi er i gang med andre omgang.

Pause på Hamar på stillingen 1–1. TUIL virket komfortable etter ledermålet, men etter utlikningen har HamKam styrt kampen og det er hjemmelaget som skaper sjansene på Briskeby.

47+2.min: HamKam med nok en halvsjanse. Har styrt det meste etter utlikningen.

45. min: Det legges til fire minutter.

43.min: Flott Hamkam-spill endermed en bra mulighet for Mendy. Mikkelsen redder.

41. min: HamKam har fått selvtillig av utlikningen og er det førende laget nå.

40. min: Frispark til TUIL. Klareres.

1–1! HamKam utlikner etter en kort cornervariant. Svakt markeringsspill av TUIL.

37. min: Corner til hjemmelaget.

35.min: Arntzen roter bort ballen og pådrar seg gult kort i forsøket på å rette opp egen feil.

33. min: TUIL fremdeles med god kontroll defensivt.

31. min: HamKam forsøker seg, men Mendy lager frispark mot Arntzen.

30. min: Jonathan Hill er nok meget tilfreds med kampbildet for øyeblikket.

28.min: TUIL presser hjemmelaget tøft og HamKam sliter med å så spillet til å sitte.

26.min: Vi er omsider i gang.

24.min: Spillet er fremdeles ikke i gang.

22.min: Pause i spillet da HamKams keeper trenger behandling.

20.min: Kristoffersen skyter overraskende fra 20 meter. Ballen får en voldsom skru og setter keeper ut av spill.

TUIL tar ledelsen!

19.min: TUIL med en god periode nå.

16.min: Gult kort til Tomas Kristoffersen

15.min Frispark til TUIL i bra innleggsposisjon. Utnyttes svakt.

14.min: Enkerud feller Lysvoll, og er heldig som slipper gult kort.

12. min: Fortsatt helt jevnt på Hamar, men det er altså hjemmelaget som har skapt sjansene hittil.

9.min: HamKam kontrer ved Enkerud. Silnes får nok en bra mulighet, men avslutter utenfor.

7. min Corner til TUIL. Blir resultatløs.

6.min: Jevn kamp for øyeblikket på Briskeby.

4.min: hamkam med den første sjanse. Silnes passerer Arntzen, men skyter over. God mulighet.

2.min: HamKam best i gang de første minuttene

1.min: Vi er i gang på Briskeby!

Flotte spilleforhold på Hamar. Sol og rundt åtte grader.

Det betyr at Braathen, Arntzen, Breimyr og Bendiksen får sin seriedebut for TUIL i dag. Oppgjøret på Hamar i fjor endte for øvrig 0–0, mens HamKam vant 2–0 i Tromsdalen.

TUIL stiller med følgende lag: Adrian Mikkelsen, Andreas Arntzen, Tomas Braathen, Henrik Breimyr, Håvard Lysvoll, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Håkon Kjæve, Andreas Løvland, Lars Henrik Andreassen og Vegard Lysvoll.

For Hamarkameratene starter Lars-Gunnar Johnsen og Hans Norbye, mens Steffen Skogvang Pedersen er på benken.

Før kampen: Dette er TUILs første kamp for sesongen etter at hjemmekampen mot Jerv måtte utsettes på grunn av snø.

HamKam på sin side tapte sin første kamp borte mot Skeid.

Dette er Jonathan Hills første offisielle kamp som TUIL-trener og på motsatt trenerbenk står hans forgjenger Gaute Helstrup. Helstrup har tatt med seg Lars-Gunnar Johnsen og Steffen Skogvang Pedersen til Hamar, i tillegg til tidligere TIL-spiller Hans Nordbye.