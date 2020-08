Tagseth signerte ny Rosenborg-kontrakt

Edvard Tagseth (19) forlenger sin avtale med Rosenborg.

Edvard Tagseth kom til Rosenborg i fjor. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg er glad for at Rosenborg ønsket å signere en ny kontrakt. Det gir meg en bra følelse og er en bekreftelse på at jeg har gjort noe bra siden jeg kom hit, sier Edvard Tagseth til klubbens hjemmeside.

Unggutten har skrevet under en ny kontrakt som strekker seg ut 2024. Tagseth kom til klubben for et år siden.

– Edvard fortjener en ny kontrakt. Han har karakter, «attityd», alltid et smil om munnen og er en fighter, sier Mikael Dorsin, sportslig leder i klubben.

Totalt er det blitt 19 kamper for hvittrøyene for Tagseth. Han kom til Rosenborg fra Liverpools ungdomsavdeling.