Danskens suksess i England startet etter en skandale. Nå kan annerledesklubben rykke opp.

Brentford har hatt stor suksess med å bruke en rekrutteringsmetode kjent fra en Hollywood-film.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Thomas Frank er svært populær blant fansen i Brentford. Her tar han bilde sammen med en Brentford-tilhenger før en kamp på Griffin Park i januar. Foto: PAUL CHILDS / NTB scanpix

Leeds kokte nærmest over fredag kveld. Da ble det endelig klart: Byen har igjen et lag i Premier League, 16 år etter nedrykket.

Men i Vest–London har de ventet lenger. Det er hele 73 år siden Brentford var på øverste nivå. Nå kan endelig drøm bli til virkelighet. En ubrutt seiersrekke etter koronapausen tok riktignok slutt i tapet mot Stoke på lørdag. Før siste runde i Championship er laget på tredjeplass, ett poeng bak West Bromwich, ett foran Fulham.

Bare ett av disse tre lagene rykker direkte opp, de to andre må spille playoff.

Trakk seg etter foruminnlegg

Trener Thomas Frank har en fortid i Brøndby og som trener for flere aldersbestemte danske landslag. Han ble hentet til Brentford som assistent i 2016, og i oktober 2018 ble han forfremmet til hovedtrener.

Historien bak Brøndby-exiten 9. mars 2016 er spesiell. Dramaet startet med at klubben meldte at administrerende direktør Søren Vadmand hadde fått sparken. Kort tid senere kom tilleggsmeldingen om at Thomas Frank trakk seg.

Kaoset kom i kjølvannet av en avsløring hvor det kom fram at styreformann Jan Bech Andersen under det falske navnet «Oscar» kom med oppsiktsvekkende angrep på både Thomas Frank og tidligere sportssjef Per Rud på et forum for Brøndby-supportere.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg og Jan til tider har hatt et anstrengt forhold, og etter de siste dagers skriverier i pressen hadde jeg, Jan og Troels (Bech, sportsdirektør) en prat. På bakgrunn av denne praten har jeg valgt å avslutte samarbeidet på grunn av tillitsbrudd. Det gjør at jeg ikke kan fortsette i rollen som hovedtrener i Brøndby, sa Frank ifølge Ekstra Bladet.

Slik så Ekstra Bladets og BTs forsider ut på nett onsdag 9. mars 2016. Foto: Skjermdump: Ekstra Bladet og BT

Flere danske spillere

Odd-duoen Fredrik Semb Berge og Elbasan Rashani ble hentet til Brøndby i 2014 da Frank ennå var i klubben, og de ble også kritisert på forumet.

Berge var tilbake i Odd på tidspunktet, men kommenterer det som skjedde slik:

– Han (styreformannen) slang litt med leppa på et forum og skal ikke gjøre det når han sitter i styret. Jeg hørte om det, men det virket ikke som det var noe vondt mellom han og treneren.

Det er mange med dansk bakgrunn i Brentford etter Franks inntreden. Med seg på feltet har han Brian Riemer som assistenttrener. Rasmus Ankersen er fotballdirektør. Hele seks dansker spiller på førstelaget, blant dem Christian Nørgaard. Midtbanespilleren er en av treneres mest betrodde og spilte for Frank i Brøndby.

Griffin Park, åpnet i 1904, har en tilskuerkapasitet på 12,700. Fra neste sesong har Brentford et nytt hjem med plass til 5000 flere. Her fra FA-cupkampen mot Leicester i januar. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

– Han er en ganske rolig trener som sjelden ble veldig sinna. Mer en «armen rundt skuldra»-trener, forteller Berge om Frank.

– Han hadde en assistent som hadde vært i Barcelona. Det handlet om å holde ballen på bakken i stedet for lange pasninger. På treningene var det mye possesion-øvelser, vi skulle bruke ballen heller enn å fokusere på duellspill, sier Berge.

Dominerer kampene

Ifølge en artikkel på totallfootballanalysis.com er fotballfilosofien mye den samme når Brentford spiller i Championship. Lagets spill er et stykke unna den gampefotballen mange forbinder med nivå to i England, og Brentford ønsker å dominere kampene gjennom å ha ballen mye og bruke god tid i angrep.

Laget som allerede er kronet som Championship-vinnere har en lignende tilnærming: Marcelo Bielsas Leeds har så å si alltid mest ballinnehav i sine kamper.

Berge sier at Frank en demokratisk trenertype.

– Han ville bli kjent med spillerne og var interessert i mer enn kun fotballdelen. En menneskekjenner som ville vite hva spillerne tenkte om forskjellige situasjoner.

– Hva tenker du om suksessen laget har hatt?

– Det er jo fantastisk. Fra å gå fra 11.-plass til å kunne rykke direkte opp er helt rått. Hvis de klarer det, er det en solskinnshistorie. At han går fra Brøndby, er assistent i to år og kan rykke opp til Premier League er ganske kult.

Fredrik Semb Berge spilte for Brøndby. Her som Molde-spiller. Foto: ERIK BIRKELAND

Metode fra amerikansk idrett

Noe av det særegne med Brentford er måten de henter nye spillere på.

Metoden ble kjent gjennom filmen «Moneyball» og går i korthet ut på å analysere informasjon og statistikk gjennom et dataprogram for å plukke dem som passer best til laget.

Men i motsetning til enkelte amerikanske idretter er ikke fotball like målbart, og treneren stoler ikke blindt på tallknusingen.

– Jeg sjekker alltid med egne øyne først. Og hvis øynene liker det de ser, da er jeg vanligvis fornøyd med tallene også, har Thomas Frank sagt til Sky Sports.

Noe annet som gjør at den lille klubben skiller seg ut, er at de har kuttet ut barne- og ungdomssatsingen og heller bruker penger på et andrelag med spillere fra 16–20 år.

Mange engelske klubbere legger mye ressurser og ære i å utvikle egne spillere fra de er barn på akademier, men Brentford mener at den investeringen er for usikker og ikke gir garantier i form av framtidige A-lagsspillere.

Slik spilles siste serierunde for de tre lagene som kjemper om opprykk.

Brentford-Barnsley

West Bromwich-Queens Park Rangers

Wigan-Fulham

Kampstart er onsdag klokken 20.30.