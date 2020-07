Tre lagkamerater av Kristoff sendt hjem fra ritt

Tre syklister i Alexander Kristoffs UAE-lag, alle fra Colombia, er kastet ut av rittet Vuelta a Burgos etter å ha vært i kontakt med en koronasmittet person.

Tre av Alexander Kristoff lagkamerater i UAE-laget er blitt kastet ut av rittet Vuelta a Burgos på grunn av koronasmittevernreglene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Det opplyser UAE-laget i en pressemelding onsdag. Det dreier seg om Sebastian Molano, Cristian Munoz og Camilo Ardila. De ble alle sendt tilbake til hotellet og beordret hjem.

– De tre colombianske rytterne har nylig vært i kontakt med en person, som tirsdag viste seg å være smittet med koronaviruset. Ifølge UAEs og Det internasjonale sykkelforbundets (UCIs) retningslinjer blir de tre rytterne isolert, sendt hjem og vil ta en ny test, skriver laget.

Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm skulle begge syklet rittet i Spania, men måtte endre på planene foran oppstarten. Deres neste ritt blir derfor Milano-Torino 5. august.

Sykkelsporten har så vidt startet opp igjen etter koronapandemien, men under strenge sikkerhetsregler. Alle rytterne må kunne legge fram negative koronatester som er tatt henholdsvis tre og seks dager foran hvert løp. Dette gjelder for UCIs to øverste rittkategorier.

UAE-laget opplyser at de tre rytternes tester før de startet på rittet var negative. Den første etappen tirsdag ble vunnet av østerrikeren Felix Grosschartner.

Men allerede før rittet valgte Israel Start-Up Nation-laget å trekke to av sine ryttere av frykt for koronasmitte. Det var Alex Dowsett og Itamar Einhorn. Einhorn hadde før rittet vært i kontakt med lagkameraten Omer Goldstein som er bekreftet smittet.

Etter at laget kom til sitt hoteller i Spania mandag kveld var Einhorn nær Dowsett og begge ble derfor trukket fra rittet.