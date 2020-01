EM-parodi i 2012: Kan bli tilnærmet reprise mellom Norge og Slovenia

Norges siste puljekamp i håndball-EM mot Slovenia kan ende i en tilnærmet farse. Hvem vil bruke krefter på å vinne?

Landslagssjef Christian Berge og Sander Sagosen har viktige taktiske valg å diskutere før onsdagens EM-kamp. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Før avkast er det klart rundt de to topplasseringene i den andre gruppen der Kroatia og Spania møtes 16.00.

I tillegg vil Slovenia vite om må de ha poeng mot Norge for å gå videre eller om resultatet ikke betyr noe med tanke på plass i semifinalen.

Puljevinneren møter en toer i semifinale fredag.

Spanjolene har ikke tapt på de 18 siste kampene mot Norge. Vi må helt tilbake til 1997 for å finne hittil siste norske triumf over Spania i herrehåndball. Spiller det inn på landslagssjef Christian Berges vurderinger?

– Vi har ikke diskuterte dette, og det er vanskelig, sa Berge etter Island-kampen tirsdag.

Og hvilken motstander ønsker Slovenia seg?

Slovenia går ikke av veien for å tenke taktisk og dra nytte av alle fordeler. I 2012-EM slapp slovenerne inn flere mål med vilje i en kamp mot Island. Dette ble gjort for utnytte et «hull» i reglementet og oppnå en ideell seiersmargin. Slovenia gikk videre fra gruppespillet mens Norge ble slått ut.

Ikke toppet

Berge var tirsdag klar på at han kom til å fordele spilletid mellom flere av sine gutter mot Slovenia.

Sander Sagosen begynte uoppfordret å snakke om å spare krefter. Det meste ligger til rette for at storstjernen får en kveld med mye tid på benken.

– Vi må også være kyniske og hvile når vi kan hvile. Sånn er bransjen. Det er ikke noen grunn til å brenne løskrutt. Det gjelder å spare kruttet til det smeller, sa Sagosen.

Ungarn må slå Portugal for å legge press på Slovenia. Ungarsk seier uten Slovenia-poeng mot Norge, gir Ungarn plass i cupspillet på innbyrdes oppgjør mot slovenerne.

