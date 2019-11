Kristoffer Halvorsen sykler trolig sitt første Grand Tour-ritt til våren. Berit Roald / NTB scanpix

Halvorsen sykler trolig Giro d’Italia

Kristoffer Halvorsen (23) fra Kristiansand sykler etter alle solemerker sitt første Grand Tour-ritt i karrieren til våren.

Til neste sesong bytter Kristoffer Halvorsen Team Ineos med EF Education First.

Ifølge 23-åringen fra Gimlekollen får han også muligheten til å sykle sitt første Grand Tour-ritt til våren.

– Planen er at jeg skal kjøre én Grand Tour. Jeg tror det blir Giro d’Italia mest sannsynlig, sier Halvorsen til procycling.no.

Giro d’Italia er et av de tre store Grand Tour-rittene innenfor landeveissykling, sammen med Tour d’France og Vuelta a España.

Skal sykle Milano-Sanremo

Halvorsen bekrefter til nettsiden at han vil sykle flere endagersritt i Italia, blant annet Milano-Sanremo i mars.

– Det blir en del av de italienske rittene før giroen. Tirreno og litt sånt. Det er planen. 95 prosent sikkert, forteller Halvorsen.

– Det er jo et ritt som passer meg ganske bra. Jeg skal sykle det og. Men første året så handler det om å komme i best mulig form. Så må man bare ta det litt som det kommer når man sykler der. Man vet jo aldri helt hvordan man reagerer når det er så langt. Jeg føler jo at det er et ritt som passer meg bra. Så jeg bør være i toppen der noen ganger. Jeg har i hvert fall veldig lyst til det, legger han til.

Kristoffer Halvorsen har syklet for Team Ineos i to sesonger. Det er ventet at Halvorsen vil få en større rolle i EF Education First, enn det han hadde i storlaget Ineos.