Nicklas Bendtner gir ut bok i november. RITZAU SCANPIX /Niels Christian Vilmann via REUTERS

Bendtner forteller sin historie i ny bok: – Det var hardt

I november kommer Nicklas Bendtner (31) med selvbiografi. Han beskriver prosessen som både «gøy» og «hard».

For mindre enn 2 timer siden

Det annonserte den tidligere Rosenborg-spilleren på sin egen Instagram-konto mandag.

I nesten to måneder skal Nicklas Bendtner ha gått ned «memory lane», som han selv omtaler det som, med en dansk forfatter.

– Så mye har skjedd på godt og vondt. Det var en vill, gøy og til tider også hard tur «down memory lane», skriver 31-åringen på Instagram.

Mange kontroverser

Dansken har vært gjennom flere kontroverser i sin lange spillerkarriere fra Arsenal til Ståle Solbakkens FC København, via blant annet Juventus, Wolfsburg og Rosenborg.

Den siste kontroversen kom nettopp i Trondheim, der han denne sesongen ikke fikk tillit av Rosenborgs nye trener Eirik Horneland.

To måneder før Horneland tok over roret i Rosenborg, ble Bendtner dømt til 50 dagers fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

– Det er ikke alltid sannheten er den dere tror dere kjenner inn og ut, skriver Bendtner.

Dette budskapet gjengis også i bokens tittel: «Begge sider».

Har gjort ham klokere

Allerede i mai fortalte styreleder i Rosenborg Ivar Koteng Adresseavisen at et salg av Bendtner i sommer ville være «høyst sannsynlig».

Men man måtte vente helt til september før en avklaring kom på plass. Bendtner beskriver selv at boken har gjort ham klokere på de mange tingene han har vært gjennom.

– Den har gjort meg klokere på hvem jeg er, hvem jeg gjerne vil være og hvorfor ting noen ganger har gått som de har gått, skriver han.

Selve boken kommer for salg tirsdag 5. november.