Bildetabbe da tidligere Manchester United-stjerne ble presentert i USA

Den tidligere Manchester United-profilen Jaap Stam er ny trener i Major League Soccer-klubben FC Cincinnati. Offentliggjøringen gikk langt fra knirkefritt.

Jaap Stam (t.h.) var en viktig brikke på Manchester United-laget som vant Premier League, FA-cupen og Champions League i 1999. Foto: DAN CHUNG / X00814

47-åringen har tidligere hatt trenerjobber i engelske Reading og klubbene PEC Zwolle og Feyenoord i hjemlandet Nederland. Nå går turen videre til nordamerikanske MLS.

Da FC Cinncinati skulle presentere ansettelsen av Stam torsdag, gikk det imidlertid galt. I meldingen som ble lagt ut på Twitter fulgte det med et bilde, og raskt ble det klart at det ikke var av den nye treneren.

Den nederlandske avisen De Telegraaf skriver at bildet i stedet var av Ajax-ungdomstrener Tinus van Teunenbroek.

Jaap Stam er klar for amerikansk fotball. Foto: Scott Heppell / AP / NTB scanpix

Feilen ble raskt oppdaget, og ikke lenge etter dukket det opp en ny Twitter-melding fra FC Cincinnati. Der skrev klubben humoristisk:

«Bli med og ønsk velkommen det som faktisk er vår nye hovedtrener».

Jaap Stam trakk seg fra jobben i Feyenoord i oktober i fjor etter at storklubben røk 0-4 for Ajax i æresdivisjonen. Klubbledelsen sa på det tidspunktet at de håpet den tidligere Manchester United-spilleren ville fortsette, men hovedpersonen mente åpenbart at nok var nok.

I FC Cinncinati har Yohann Damet vært midlertidig trener denne sesongen etter at Ron Jans ga seg i februar. Sistnevnte trakk seg 12 dager før sesongtstart, i kjølvannet av at han ble etterforsket for å ha kommet med rasistiske uttalelser.

Jaap Stam spilte 67 landskamper for Nederland, men satte størst spor etter seg som spiller i Manchester United. Der tok han fire ligatitler og bidro til klubbens berømte trippeltriumf i 1999.

Han har også en fortid som spiller i Milan og Lazio.