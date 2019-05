Webb tar over Asker Aliens

Tidlig i måneden ble det klart at Tromsø Storm og Kenneth Webb skiller lag.

Den amerikanske basketballtreneren hadde totalt vært trener for klubben i 11 år, fordelt over to perioder. Den første fra 2004 til 2007, og den andre fra 2011 og 2019. Nå er han allerede klar for en ny klubb.

Det neste året skal Webb lede Asker Aliens i BLNO.

Asker Aliens endte sist i fjorårets BLNO med tre seiere og 24 tap i grunnspillet, men berget plassen etter seier mot Ullern 79–75 i nedrykkskvaliken og med litt hjelp fra Nidaros Jets som knuste Ullern 111–55 i sin kamp.

– Det er med stor stolthet at jeg har sagt ja til å bli den nye hovedtreneren til Asker Aliens. Jeg ser veldig fram til utfordringene fremfor oss. Hardt arbeid, forberedelser, kommunikasjon og dedikasjon er områder som skal gjøre oss til et bra lag og en fantastisk klubb. Jeg vil sette sammen et kompetativt, artig BLNO-lag som oomfavner hele samfunnet og får folk til å spørre «når er den neste Asker Aliens-kampen», sier Webb i en pressemelding fra klubben.

Webb vant grunnspillet tre ganger med Tromsø Storm og har ved flere anlednigner blitt kåret til årets trener, men maktet aldri å få Kongepokalen hjem til Tromsø.

I Asker er man strålende fornøyd med ansettelsen.

– Vi er veldig glade og entusiastiske over å få Kenneth Webb til Asker. Han er profesjonell til fingerspissene og bringer med seg et enormt engasjement, og en entusiasme og kompetanse som kommer til å løfte alle spillerne våre – uansett alder. Vi skal ikke legge skjul på at vi har ambisjoner når det gjelder våre elitelag – og vi ser på Webb som et solid og riktig skritt på veien for å nå våre mål, sier Asker Aliens sin styreleder Monica Kaasa.

Webb startert i sin nye jobb i august, men har ifølge klubben allerede startet på forberedelsene til neste års sesong.