Tottenham-treneren har et dilemma før finalen mot Liverpool: – Dere kommer til drepe meg

Neste lørdag venter et av sesongens store høydepunkter. Da skal Liverpool og Tottenham kjempe om Champions League-pokalen, på Wanda Metropolitana i Madrid.

Både Mauricio Pochettino og Jürgen Klopp kan ta sitt første trofé med henholdsvis Tottenham og Liverpool.

En viktig bidragsyter til Tottenhams suksess de siste årene har vært spissen Harry Kane. Engelskmannen har scoret 164 mål på 252 kamper siden 2011.

Kane har imidlertid vært ute av spill siden han pådro seg en ankelskade i Champions League-kvartfinalen mot Manchester City 9. april.

Mot Liverpool kan han være tilbake.

Ifølge The Guardian er ikke Pochettino helt sikker på om han ønsker å starte med Kane i finalen.

– Vi tenker mye på om vi skal starte med han eller ikke. Det er en beslutning som uansett vil bli vurdert etter kampen. Hvis vi vinner, vil det bli sagt at det er en fantastisk avgjørelse. Hvis vi taper: Elendig avgjørelse – og dere (pressen, jour.anm.) kommer til å drepe meg.

Må holde følelsene i sjakk

Liverpool holdes av de fleste som knepne favoritter før finalen. Laget endte på annenplass i Premier League med hele 97 poeng. Kun et fantastisk Manchester City-lag sto mellom de røde og et etterlengtet ligagull.

Tottenham endte som nummer fire. Dermed er plass i neste sesongs Champions League sikret. Spørsmålet er om de da deltar som tittelforsvarer eller ikke. Pochettino er klar på at Tottenham er nødt til å holde følelsene i sjakk. Han tok selv til tårene da laget kom tilbake og slo ut Ajax i semifinalen.

– Det jeg lærte av semifinalen og finalen med Newell’s Old Boys i 1992 var at din emosjonelle tilstand er avgjørende. Det handler om hvorvidt følelsene kan trigge talentet ditt – og hvordan du håndterer det.

Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Legende frykter Tottenham skal kopiere Liverpool

Liverpools forrige Champions League-triumf kom i 2005. Da kom de som kjent tilbake mot AC Milan etter å ha ligget under 0–3.

Tottenham har aldri vunnet den gjeveste europacupen, men har nå muligheten etter det elleville comebacket mot Ajax. Tottenham lå under med tre mot den nederlandske storklubben, men tre scoringer av Lucas Moura (den siste i det 96. minuttet) sørget for et ellevilt comeback.

Nå frykter Liverpool-legenden Jamie Carragher at det er Tottenhams år.

– Min bekymring er at Tottenham kan gjøre som Liverpool i 2005 eller Chelsea i 2012 – at de vinner uten å være skikkelig gode eller i bra form, sier Carragher i podkasten The Anfield Wrap.

Han er imidlertid sikker på hva som vil skje om Liverpool er på sitt bortimot beste.

– Spiller de bra, vinner de. Det er jeg overbevist om.