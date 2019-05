Styreleder Koteng om Bendtner-salg: – Det er en sannsynlighet for det

I pausen mellom Trondheims-Ørn og Sandviken ble Ivar Koteng intervjuet av NRK om Nicklas Bendtner.

Der hintet styrelederen om at dansken blir solgt fra Rosenborg i sommer.

– Vi vet aldri hvordan det utvikler seg, men det er nok en sannsynlighet for det, sier Koteng, og utdyper:

– Vi selger spillere i hvert vindu, og dette (til sommeren) er det siste vinduet til Bendtner.

– Så er det sånn at uansett hvordan etternavn du har så må du prestere og være god, sier han.

Vraket fra troppen

Lørdag kom det frem at Bendtner overraskende hadde blitt vraket fra kamptroppen som møter Lillestrøm på Åråsen.

– Vi besluttet at dette var den rette troppen for oss å dra til Åråsen med. Det står vi for, sier Horneland i det offisielle intervjuet med Eurosport rett før LSK-RBK-kampen.

– Du skjønner at dette har skapt overskrifter? spurte Eurosports reporter:

– Det er en del av det å være hovedtrener. Og når du er leder, må ta beslutninger som du mener er rett for deg selv. Derfor tok jeg den.

– Har du pratet du med han?

– Jeg prater mye med han, svarer Horneland.

Morten Antonsen

Ikke skadet

Da troppen til bortekampen mot Lillestrøm ble offentliggjort av Rosenborg lørdag, var det uten Nicklas Bendtners navn blant de 18 som skal til Åråsen.

Det kommer etter en uke der Bendtner har trent som normalt, og etter det Adresseavisen kjenner til er det ingen skade som gjør at Horneland har valgt å møte Lillestrøm uten Bendtner å spille på.

Adresseavisen vet at dansken ble observert på Værnes sammen med kjæresten fredag ettermiddag. Nå ser det ut til at han har fått en høyst uventet frihelg midt i sesongen.

Ekspertene: – Ferdig i RBK

– Det bekrefter inntrykket fra sist kamp om at Horneland har gitt opp «prosjekt-Bendtner». Det tyder på at Bendtner er definitivt ferdig i Rosenborg, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli om situasjonen.

TV-2s fotballekspert Jesper Mathisen deler Løfaldlis syn, og tror Rosenborg ønsker å kvitte seg med dansken så fort som mulig.

– Men problemet til Rosenborg er at det er ikke så lett å bli kvitt Bendtner. Han har en høy lønn. At noen skal betale penger for han har jeg liten tro på.