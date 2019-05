Først handlet alt om dansken som var vraket. Så tok en annen danske over hovedrollen

LSK - RBK 1–1: Hele dagen hadde stjernespiss Nicklas Bendtner preget landets nettaviser fordi han var vraket til kampen på Åråsen.

Ikke bare fra startelleveren - men fra hele troppen.

Da klubben trengte det som mest noen timer senere, tok en annen danske ansvar.

Og reddet noe av lørdagksvelden.

For på stillingen 1–0 til LSK klasket Rosenborg-kaptein Mike Jensen til på hel volley fra 16 meter.

Schmakk i garnet bak Marko Maric - og ren lettelse både på gresset og på RBK-benken.

Ett poeng på Åråsen er neppe nok til å friskmelde RBK etter den elendige seriestarten.

Men det er langt bedre enn ingenting, etter en kamp hvor RBK var best de siste 70 minuttene.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Lillestrøm startet best

Man trengte ikke å være rakettforsker for å spå kampbildet på Åråsen denne lørdagskvelden:

Potetåker-underlag betyr som oftest potetåker-fotball.

Det var derfor tut og kjør, og mye fram og tilbake de første 20 minuttene.

Og det taklet Lillestrøm best.

Etter kvarteret kunne da også midtbanespiller Alex Dyer fint ha gitt LSK ledelsen, men Yann-Erik de Lanlay blokkerte skuddet fra fem-seks meter.

RBK trøblet i denne perioden både med duell-spill og forflytning, men kaptein Jensen kom til en brukbar mulighet midtveis i omgangen, da et skudd fra skrått hold tvang keeper Maric ut i «middels strekk».

Samtidig: Samme Maric ga retur, som ble starten på en marerittkontring i mot for Rosenborg. For LSK fosset rett i angrep, og ballen havnet til slutt hos RBK-back Gustav Valsvik. Han hadde tilsynelatende kontroll, men headingen tilbake til forsvarskollega Even Hovland ble for kort og snappet opp av LSK-spiss Thomas Lehne Olsen.

Hedmarkingen satte på turboen rett mot RBK-målet, og slapp trygt videre til angrepskollega Daniel Gustavsson. Han var iskald alene mot André Hansen.

1-0 foran drøyt 8000 på Åråsen.

De Lanlays sjanse

RBK-spillerne forsto imidlertid alvoret etter baklengsen, og skulle bli det beste laget resten av oppgjøret.

Det siste kvarteret av 1. omgang var ballen klart mest på LSKs halvdel, og etter 41 minutter burde presset ha resultert i utlikning: En Jensen-corner ble stusset videre i feltet, og på bakre stolpe sto de Lanlay helt alene.

Vingen traff imidlertid ikke rent på volleyskuddet fra to-tre meters hold – og ballen gikk over.

To bytter tvert

Trener Eirik Horneland, som før kampen altså måtte tåle overskrifter i alle landets aviser på grunn av Bendtner-vrakingen, gjorde grep umiddelbart da han gikk i garderoben.

Ut med nevnte Valsvik og også spiss Erik Botheim. Inn med Samuel Adegbenro og Alexander Søderlund.

Det ga et løft.

Søderlund vant dueller i boksen, mens Adegbenro var arkitekten da Djordje Denic ble servert tre minutter inn i omgangen.

Kun en god Maric-redning hindret utligning.

Etter 53 minutter var Birger Meling nære: Etter å ha startet som kant var han tilbake på backen etter hvilen – uten å bli mer defensiv. Meling dro nemlig i vei et godt skudd med høyrefoten, fra 16 meter akkurat, men Maric fikk fingertuppene på – og corner.

Så, etter 62 minutter, kom utligningen. Søderlund slo tilbake i feltet, og på spissen av 16-meteren traff Jensen klokkerent.

1–1, og en scoring du må få med deg i såkalt levende bilder i løpet av kvelden.

Det siste kvarteret bølget det mer fram og tilbake igjen, men Adegbenro kunne fint ha sørget for seier om avslutningen med venstrebeinet ikke «skled av» foten.

Dermed 1–1. Ett poeng. En danske som traff krysset.

Og en annen danske det garantert blir snakket mer om i løpet av helgen.