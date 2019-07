Sjakkforbundets kongress stemte ned Kindred-avtalen

Det ble bestemt søndag kveld, etter en debatt som pågikk i mange timer.

Spørsmålet om Norges Sjakkforbund skulle takke ja eller nei til avtalen som ville gitt forbundet 50 millioner kroner over fem år har splittet sjakkmiljøet de siste ukene.

Saken tok for alvor fyr da Magnus Carlsen opprettet klubben Offerspill SK og lovet å betale lisensen for de første 1000 medlemmene. Med det antallet ville klubben i utgangspunktet ha 41 stemmer på søndagens kongress.

Lørdag ble det klart at Offerspill kun stilte med seks delegater, som gjenspeiler antallet betalende medlemmer. Totalt var det 180 delegater på kongressen i Larvik, betydelig flere enn normalt.

Verdensmester Carlsen har hele tiden vært klar på at han ikke opprettet klubben kun for å kuppe kongressen og påvirke valget i Kindred-saken. Han har den siste tiden spilt storturnering i Kroatia, som han vant søndag, men har overhodet ikke lagt skjul på at han mener avtalen bør inngås.

– Dersom vi voksne, veletablerte som ikke har noen økonomisk interesse av denne avtalen skulle stemme den ned, vil jeg se på det som et svik mot denne og neste generasjonen av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner, skrev Carlsen i et Facebook-innlegg i juni.

En rekke andre sjakkprofiler har tatt et klart standpunkt mot å inngå avtalen, blant andre Simen Agdestein.