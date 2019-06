Fem eliteserielag på hodet ut av cupen

Eliteserielagene ble slått ut i tur og orden av Bærum, Tromsdalen, Fram Larvik og Strømmen.

Et sykdomsplaget Rosenborg-lag slet på sin side lenge mot 1. divisjonslaget Ull/Kisa og måtte ha ekstraomganger for å sikre avansementet til 4. runde.

Odd tok seg videre på straffespark mot Sandefjord.

Fakta: NM fotball menn onsdag NM fotball menn onsdag, 3. runde: Bærum – Vålerenga 5-3, Fram – Strømsgodset 2-1, Grorud – Mjøndalen 0-1, Levanger – Kristiansund 1-3, Nest-Sotra – KFUM Oslo 0-4, Sandnes Ulf – Viking 1-2, Skeid – Ranheim 0-3, Sogndal – Brann 1-2, Strømmen – Lillestrøm 1-0, Tromsdalen – Sarpsborg 1-0, Ull/Kisa – Rosenborg 1-2, Sandefjord – Odd 1-1 e.o., 1-3 på straffer, Bryne – Haugesund 2-6.

Bærum snudde

Den største overraskelsen kom i Bærum, der hjemmelaget sto for en sensasjonell snuoperasjon mot Vålerenga. 2.-divisjonslaget lå under 0-2, men vant til slutt 5–3 og er klare for 4.-runde.

Det så ut til at alt skulle gå helt etter planen for Vålerenga borte mot 2.-divisjonslaget Bærum. Aron Dønnum og Chidera Ejuke sendte Oslo-laget opp i 2-0. Det tok ikke imidlertid motet fra hjemmelaget. I tur og orden ble kampen snudd til 5-3-seier.

– Dette er en god følelse. Veldig gøy å slå ut et eliteserielag av cupen. Vålerenga er et av de gøyeste lagene å slå, sa Bærums målscorer Jan Aubert til NTB etter kampen.

Hvordan snuoperasjonen lot seg gjøre, hadde han vanskelig for å sette ord på.

– Det er litt vanskelig å si. Det er veldig tungt å havne bakpå mot et eliteserielag. På 0–2 slipper vi oss kanskje litt mer løs. Da tør vi mer. Da synes jeg vi var på høyde med dem og skapte mye sjanser. Jeg synes dette var fortjent, sa Bærum-profilen.

Tromsdalen rystet Sarpsborg

En annen kjempeoverraskelse kom i nord. Tromsdalen har ennå ikke vunnet på neste øverste nivå, og det så helsvart ut da Lasse Berg Johnsen ble utvist for hjemmelaget. Men vertene kriget Sarpsborg ut av stilen, og etter en time avgjorde Tomas Kristoffersen for hjemmelaget. 1-0 betydde at nok et eliteserielag er ute.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Molde-smell

Fram Larvik fra 2. divisjon slo ut Start i forrige runde. Onsdag var det Strømsgodset som måtte takke for seg etter en tur til Vestfold. Gjestene tok en tidlig ledelse, men et selvmål og en straffescoring av Sindre Osestad sørget for en ny Fram-overraskelse.

Molde havnet tidlig i trøbbel mot Aalesund. Hólmbert Fridjónsson scoret to ganger for hjemmelaget i løpet av de 17 minuttene, og da Molde-kaptein Ruben Gabrielsen så fikk et omdiskutert rødt kort, var kvelden allerede bekmørk for serielederen i Eliteserien.

Sondre Brunstad Fet og Aron Elis Thrándarson sørget for at AaFK gikk til 4. runde med en sterk 4-0-seier.

Også cupvinneren fra 2017, Lillestrøm, måtte gi tapt onsdag. De tapte 1-0 i lokaloppgjøret mot Strømmen. Matchvinner ble Sivert Stenseth Gussiås.

Ekstraomganger

Rosenborg har våknet etter en trøblete start på sesongen, men i cupkampen mot Ull/Kisa fikk trønderne trøbbel. Tidligere RBK-spiller Ole Kristian Langås sendte vertene i ledelsen, og da så det stygt ut for RBK.

David Akintola utliknet imidlertid til 1-1, og i ekstraomgangene ble Samuel Adegbenro matchvinner for mannskapet til Eirik Horneland. På tampen fikk RBK midtbanespiller Anders Konradsen utvist.

Odd flyr høyt i Eliteserien, til tross for tap mot Sarpsborg sist. Onsdag var Sandefjord motstander på bortebane. Det ble ikke enkelt for Dag-Eilev Fagermos menn. Etter 38 minutter havnet skiensklubben bakpå da forsvarsspiller Lars Grorud satte inn 1-0 på volley for hjemmelaget. Espen Ruud reddet så ekstraomganger for gjestene med et frispark på overtid.

Ekstraomgangene forble målløse, og i straffesparkkonkurransen var Odd-spillerne mest treffsikre. Fredrik Nordkvelle satte inn den avgjørende ballen og sørget for billett til 4. runde.

Lett for Ranheim Ranheim, Viking, Kristiansund, Brann, Mjøndalen og Haugesund gikk på sin side alle videre.

Ranheim vant enkelt 3-0 på bortebane mot Skeid i Oslo, Viking vant 2-1 borte i lokaloppgjøret mot Sandnes Ulf og Kristiansund slo Levanger komfortabelt 3-1 på bortebane. Mjøndalen måtte jobbe hardt, men vant 1-0 mot 2. divisjonslaget Grorud.

Langt enklere ble det for Haugesund, som slo Bryne 6-2 på bortebane.

Brann havnet bakpå borte mot Sogndal, men to raske scoringer før pause sørget for at bergenserne også er blant lagene som er klare for 4. runde.

