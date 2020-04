Sandnes kan juble etter dagens beskjed

Sandnes Innebandyklubb beholder plassen i eliteserien.

Sandnes i aksjon mot Sveiva i fjor. Foto: Jarle Aasland

Sandnes IBK endte på 11.-plass i eliteserien i år, og skulle egentlig møtt 1.-divisjonslagene Narvik, Sjetne og Ull/Kisa i kvalifisering om retten til å spille på øverste nivå neste sesong.

Før de fikk gjort dette, ble all idrettsaktivitet etter 11. mars avlyst som følge av koronasituasjonen.

Det har siden vært usikkert hvordan opp- og nedrykk fra eliteserien ville bli løst, men onsdag bekreftet Norges Bandyforbund at Sandnes IBK beholder plassen i eliteserien:

– Sandnes, som tilhørte eliteserien sesongen 2019/2020, hadde etter avlysningen av sesongen ingen kvalifisering å delta i, og kan derfor ikke flyttes ned en divisjon, heter det i pressemeldingen.

Vålerenga, som endte på 12.-plass i eliteserien, rykker ned til nivå to.

Ett lag mindre

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa, som skulle spilt eliteseriekvalik, blir værende i 1. divisjon.

– Det finnes ingen objektive holdepunkter for å velge ett av disse tre lagene fremfor et annet for å fylle opp den 12. plassen i eliteserien kommende sesong, skriver forbundet i pressemeldingen.

Eliteserien for menn 2020/21 gjennomføres derfor med 11 lag - ett mindre enn i årets sesong.

