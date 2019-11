Michy Batshuayi (til venstre) og Christian Pulisic var involvert i Chelseas 2-1-scoring, men det holdt ikke til seier for gjestene. Foto: Alberto Saiz / AP / NTB scanpix

Chelsea-seieren glapp på tampen

Poengdeling i Spania.

VALENCIA - CHELSEA 2–2

Chelsea var på god vei mot utslagsrunden i Champions League, men åtte minutter før slutt scoret danske Daniel Wass og sørget for 2-2 for Valencia i Spania.

Målet var av den spesielle sorten. Wass, som var på lån i Fredrikstad i 2009, fikk ballen helt ute på høyresiden og så ut til å forsøke på et innlegg. Ballen dalte istedenfor inn i nettet via stolpen. Dermed sikret Valencia ett poeng og økte eget håp om avansement i mesterligaen.

Chelsea ville vært videre med seier, men har likevel alt i egne hender. Med seier hjemme mot Lille i siste oppgjør er Frank Lampards menn klare for åttedelsfinale.

Mål av Mateo Kovacic og Christian Pulisic sørget for at London-laget snudde 0-1 til 2-1 etter at Carlos Soler hadde sendt hjemmelaget i føringen. Så dukket altså Wass opp.

Chelsea har åtte poeng etter fem kamper. Det er like mange som Valencia. Ajax følger med sju poeng, men nederlenderne kan gå opp på tabelltopp når de møter Lille i Frankrike senere i kveld. Ajax og Valencia møtes i Amsterdam i siste runde.

Chelsea fikk også en kalddusj også like før da Tammy Abraham gikk av banen med skade. Spissen holdt seg til hoften, og en lengre skade vil være en real kalddusj for manager Frank Lampard. Abraham har vært en åpenbaring i Premier League denne sesongen, og har scoret ti mål.

Frank Lampard fikk se seieren glippe for hans Chelsea åtte minutter før slutt. Alberto Saiz / AP / NTB scanpix

Uventet helt

Det var en periode smått utrolig at ikke Valencia ledet. Maxi Gómez fikk to eventyrlige muligheter. Den første bommet han på ballen på tilnærmet åpent mål. Den andre ble stoppet av en god redning.

Så, etter en periode med noen Chelsea-muligheter, satt den for Valencia etter 39 minutter. Et innlegg fant Carlos Soler i boksen. Han avsluttet på volley. Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga var på ballen, men klarte ikke å forhindre scoring.

Ledelsen holdt i cirka to minutter. Da utlignet nemlig gjestene. Mateo Kovacic fyrte av fra 20 meter. Ballen snek seg inn helt nede ved stolperoten. Ifølge statistikktjenesten Opta var det midtbanespillerens første mål på 122 kamper.

Daniel Wass og Valencia jublet vilt etter utligningen. SERGIO PEREZ / Reuters

Strafferedning

Like etter hvilen scoret Chelsea igjen. Abrahams erstatter, Michy Batshuayi, headet ned til Christian Pulisic som satte inn 2-1 for Chelsea. Målet ble først annullert, men etter en god kikk på videobildene ble avgjørelsen endret.

Valencia skulle så absolutt få muligheten til å slå tilbake. Dommeren pekte på straffemerket etter at Jose Luis Gaya gikk i bakken etter en duell med Jorginho. Avgjørelsen var kontroversiell, men fikk uansett ikke konsekvenser. Arrizabalaga reddet mesterlig.

Chelseas sisteskanse klarte derimot ikke å få hendene på ballen åtte minutter før slutt. Et innlegg fra danske Daniel Wass fra høyresiden gikk over keeperen og i nettet.

Vondt kunne blitt verre for gjestene fem minutter på overtid. Valencia fikk en utrolig mulighet, men Rodrigo skjøt svakt utenfor fra fem meter.