Skadeproblemene hoper seg opp foran seriepremieren: Moe utelukker ikke flere kreative løsninger mot AaFK

Molde-trener Erling Moe må bruke de neste dagene godt inn mot seriepremieren. Foto: Bjørn Brunvoll

Molde-treneren legger ikke skjul på at den siste uka har vært utfordrende. Nå må han sannsynligvis improvisere for å sette sammen et godt forsvar mot Aalesund tirsdag.