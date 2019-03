Cantona kommer til Norge: – Det har ikke gått helt opp for meg ennå

Mandag kveld offentliggjorde Mini Megastore Lyngdal at Manchester United-legenden Eric Cantona kommer til Lyngdal.

Det var United.no som omtalte nyheten først.

Cantona kommer kommer til sørlandsbyen fredag 6. og lørdag 7. september, på et arrangement som vil bli avholdt på Utsikten hotell i Lyngdal.

– Det har ikke gått helt opp for meg enda. Jeg har klart å holde det hemmelig i to måneder, det har vært veldig vanskelig siden jeg har så mange gode kompiser som burde visst om det, sier Jan Eric Birkeland, mannen bak Mini Megastore Lyngdal.

Nicolai Gaustad Olsen

– Hvordan fikk du dette til?

– Jeg dro over til London i høst, da han hadde et arrangement. Gjennom en kompis fikk vi booket et møte, og jeg viste han videoer og bilder av Little Old Trafford Pub, og det virket som han ble litt imponert, sier han til Fædrelandsvennen.

Birkeland forteller at Cantona vil være til stede både fredag og lørdag. Fredagen skal det være et privat arrangement, der gjester vil bli invitert. På lørdagen vil det bli holdt en gallamiddag på Utsikten hotell i Lyngdal for 320 deltakere, der Cantona blant annet skal stå på scenen.

30. mars åpner arrangøren opp for å søke om å bli med på lørdagens fest med Cantona.

– De med VIP-billetter får mulighet til å ta bilder med kongen. Det blir utrolig gøy, sier han.

Birkeland legger til at det ikke blir stort større for en United-supporter enn å få besøk av Cantona.

– Det er ingen spillere i engelsk fotball som har en større status enn det Cantona har i United. Den eneste som er større en Sir Alex Ferguson, sier han.