RBK, Ranheim og Ørn møtes i historisk kamp: Varsler fullt regelkaos

Onsdag 9. oktober blir det «Fotball for TV-aksjonen» på Lade. Kapteinene Mali Lilleås Næss, Pål André Helland, Mads Reginiussen gleder seg – men sliter hardt med å forstå reglene.

– Om det blir corner? Hvem skal ta den?

– Hvis Ranheim slipper inn mål. Skal da både Ørn og RBK få godkjent scoring?

– Om det blåses frispark, skal da de to andre lag sette opp mur sammen?

Det er mulig Adresseavisen var litt for raskt ute med å samle Lilleås Næss, Reginiussen og Helland før storkampen om to uker.

For, som reporter Petter Rasmus måtte innrømme etter en lengre diskusjonsrunde:

– Jeg tror vi må komme tilbake til akkurat det med reglene.

Christine Schefte

Hafsås og Øien

Onsdag 9. oktober klokken 15 blåser uansett toppdommer Dag Vidar Hafsås i gang den historiske begivenheten på Koteng Arena på Lade. Da møtes nemlig byens tre topplag, RBK, Ranheim og Ørn til ordentlig trekantdrama.

I samarbeid med Adresseavisen har klubbene tatt initiativet til kampen, for å rette fokus på TV-aksjonen.

I 2019 går til pengene til organisasjonen CARE og deres arbeid for å bedre forholdene for fattige kvinner.

Målet med oppgjøret på Lade er å samle flest mulig bøssebærere til selve aksjonen 20. oktober, og klubbene har også oppfordret sine sponsorer til å bidra økonomisk.

Det er RBKs banemester Anders Øien har fått oppgaven å merke banen - og det skal være i gode hender.

Men gjennomføringen av selve kampen…

Christine Schefte

Her er taktikkene

- Altså. Det kan lønne seg å finne én alliert her, så det blir litt «to mot én», mener Ørns Lilleås Næss.

Men hun innrømmer rett etterpå at hun føler seg i en skvis. Ørn og Ranheim ville vært naturlig mot storebror Rosenborg. Samtidig tyder alt på at hun selv kan bli RBK-kaptein om ikke lenge, med tanke på samarbeidet klubbene mellom.

- Det handler om å vinne krigen midt på banen. Da kan man angripe mot to mål samtidig, mener Helland – og melder at RBK har et ess i ermet: Førstekeeper André Hansen er nemlig påmeldt som utespiller til storkampen, og Hansen er lang.

- Enten vinner han duellene, eller så feier han ned motstanderne med sene taklinger. Vinn-vinn-situasjon for oss, gliser Helland.

Christine Schefte

Ranheims Reginiussen har imidlertid en litt annen tilnærming til kampen. Der handler det om å bygge selvtillit etter en tung høst i eliteserien.

- Jeg er litt usikker på strategien. Men vi kommer til å gi alt. Ranheim trenger jo en seier igjen, smiler han.

Kampen, som altså spilles 9. oktober, er naturligvis åpen for publikum, og vil også bli sendt direkte på adressa.no. Kampstart er 15.00, og sendingen starter 14.30.