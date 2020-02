Ryttersporten fikk historiske kvoteplasser til Tokyo-OL

For første gang siden 1956 har Norge to kvoteplasser i to forskjellige grener innen ryttersporten i et sommer-OL.

Publisert Publisert Nå nettopp

Geir Gulliksen, Tony André Hansen, Morten Djupvik og Stein Endresen deltok i OL i Hongkong i 2008. I Tokyo-OL kan Norge delta i både sprangridning og dressur. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix.

NTB

Det fikk rytterforbundet bekreftet tirsdag kveld.

– Vi er utrolig stolte! Dette er første gang siden 1956 at Norge har kvalifisert seg til to kvoteplasser i to forskjellige grener til samme OL, sier Nina Johnsen, sportssjef i Norges Rytterforbund.

Det Internasjonale Rytterforbundet (FEI) har bekreftet at Norge har muligheten til å sende to ryttere til OL i Tokyo, en rytter i sprang og en i dressur.

Det innebærer at Olympiatoppen kan sende to individuelle utøvere fra ryttersporten til lekene i Japan som arrangeres i tidsrommet 24. juli til 9. august.

– Dette er stort for sporten. Vi hadde ett lag med i sprang i Hongkong 2008, vi hadde én individuell utøver i London 2012, men ingen i Rio 2016. At vi nå har to ryttere i to forskjellige grener er vi veldig stolte av, sier sportssjefen.

16. mars skal Olympiatoppen og Norges Rytterforbund sende liste over aktuelle ryttere til FEI. Selve uttaket gjør Olympiatoppen 1. juni.