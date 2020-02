Manchester City utestenges fra Champions League

Det skriver den engelske storavisen The Guardian.

Pep Guardiola og hans Manchester City er utestengt fra Champions League de to kommende sesongene. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Saken oppdateres.

I en pressemelding opplyses det om at Manchester City utestenges fra Europas gjeveste klubbturnering de to neste årene.

Troverdige The Guardian er blant avisene som skriver dette fredag kveld.

Manchester City, som møter Real Madrid i åttedelsfinalen i årets turnering, får tillatelse til å fullføre årets utgave av den gjeve Champions League.

Grunnen til at klubben utestenges kommer av at Manchester City ikke har overholdt Financial Fair Play-reglementer. Det er et reglement som går på at klubber ikke skal bruke mer penger enn de tjener.

Klubben har også fått en bot på 30 millioner euro.