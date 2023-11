«Dette tyske laget ville sannsynligvis ikke kvalifisert seg til EM 2024. Heldigvis er laget automatisk kvalifisert som vertskap.»

Den tyske reporteren Patrick Berger setter skapet på plass etter Tysklands 0–2-tap for Ralf Rangnicks Østerrike.

Kampen ble en symptomatisk avslutning på 2023 for tyskerne. Fasiten er tre seirer på elleve kamper (kun privatkamper). I september fikk Hansi Flick fyken og ble erstattet av Julian Nagelsmann.

PRESSET: Tyskernes trener Julian Nagelsmann.





Nagelsmann har bare hatt en middels start med to seirer, to tap og én uavgjort på sine første fem. Før EM på hjemmebane fremstår det som et såret «Die Mannschaft».

«Herregud, hva var dette? Ingenting, ingenting, ingenting», skriver den tyske storavisen Bild.

– Det kan ikke bli så mye verre. Det er kanskje det eneste positive akkurat nå, sier stjernespiller Ilkay Gündogan til ZDF ifølge DW.

Da hadde han sett Marcel Sabitzer og Christoph Baumgartner score hvert sitt for Østerrike, samt Leroy Sané få rødt kort.

RØDE LEROY: Sané blir utvist etter en dytt på Philip Mwene. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters / NTB

– Det røde kortet til Leroy oppsummerer det hele; frustrasjonen og skuffelsen over oss selv. Vi gjorde det altfor enkelt for Østerrike å skape sjanser. Det var bare ikke bra nok, sier Gündogan.

Julian Nagelsmann sier følgende til samme kanal:

– Ved avspark så er vi ensome krigere og ikke den samlede enheten vi er utenfor banen.