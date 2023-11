Britiske Luke Browning (22) fra Hitech-teamet vant det prestisjefylte gateløpet.

Nordmannen startet som nummer fem og gjorde sin beste prestasjon til nå i 2023.

Løpet ble avsluttet bak sikkerhetsbil.

Hauger skulle egentlig ikke ha kjørt løpet, men han kastet seg plutselig på flyet da MP Motorsports argentinske Formel 3-fører Franco Colapinto ble skadet.

– Det er jo en kjent sak at Dennis har trivdes bedre i Formel 3 bilen enn i Formel 2-bilen, og dette er kanskje det tydeligste eksempelet på det., sier redaktør Simen Næss Hagen i parcferme.no til VG.

– Han er klart beste juniorfører fra Red Bull, han har ikke kjørt bilen på over to år og aldri vært i Macau før. Så det at han kaster seg på flyet til Kina, hopper inn i feltet på en fryktinngytende bane som er svært vanskelig å lære seg, og i løpet ruller seg opp som en vinnerkandidat, det viser hva slags førerkaliber som fortsatt bor hos Dennis etter to nærmest destruktive år i Formel 2. Sett fra et konkurransedyktig perspektiv, fortsetter Simen Næss Hagen.

Dennis Hauger kjører vanligvis Formel 2 - noe han også skal også neste år.

– Dette kan være gode signaler mot det vi har i vente neste år da det kommer en ny Formel 2-bil. Den nye Formel 2-bilen skal ha kjøreegenskaper som ligner mer av det vi ser både i Formel 1, Formel 3 og Super Formula - mens dagens Formel 2-bil skiller seg mer ut enn de andre. Så det holder liv i Dennis sin påstand om hvor mye bilens kjøreegenskaper har å si for hans kjørestil, sier Simen Næss Hagen i parcferme.no.

Macao Grand Prix var avlyst på grunn av covid begge årene han kjørte Formel 3, 2020 og 2021.

Løpet er ikke en del av det vanlige Formel 3-mesterskapet, men løpet er svært anerkjent og regnes gjerne som et slags VM i Formel 3.

Blant tidligere vinnere er legender som Michael Schumacher, Ayrton Senna, Riccardo Patrese, David Coulthard, Ralf Schumacher, samt svenske Felix Rosenqvist.