– Martin Andresen burde fått Egebergs Ærespris, sier generalsekretær Allan Livgård i Norsk Bridgeforbund.

– Takk, svarer Martin Andresen med et bredt smil.

– Det er ganske stor forskjell å spille fotball, squash og bridge. Men jeg vet ikke hvordan de kåringene er, sier han. I tillegg til suksessen i tankesporten vant han fire double-gull i squash sammen med Richard Larsson fra 2012 til 2017.

Andresen har 43 landskamper i fotball og har vunnet både serie og cup i Norge. Han har vært spillende manager i Vålerenga i tillegg til å ha kamper for to klubber i Premier League.

Men Skeidar-eier Martin Andresen har de siste årene gått fra å figurere i sportsnyhetene til å bli omtalt i finansavisene. Siden avskjeden med Vålerenga i 2012 har han holdt en svært lav profil offentlig.

– Jeg har ikke stilt opp til et intervju siden den gang. Men dette handler om bridge. Jeg hadde ikke stilt opp ellers, sier Martin Andresen og ler.

BERGEN I BRANN: Martin Andresen feirer Branns seriegull for 17 år siden. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Han stiller i blå genser og ditto bukser. Martin Andresen har blitt en aning grå i tinningene. Men er ellers fortsatt en tro kopi av den tidligere svært profilerte Brann-kapteinen og Vålerenga-manageren.

Og han har slettes ikke sluttet med spill. Fredag kveld tilbrakte han 47-årsdagen med å spille 1. divisjon bridge i Hamarhallen.

– Det er gøy å vinne sammen med noen, sier Martin Andresen.

Etter kvalifisering er det klart at Andresens lag høsten 2024 skal spille storturneringen World Bridge Games i den argentinske hovedstaden Buenos Aires. Det er OL i bridge.

– Det er veldig kult, sier han.

Spardame og ruter 3 trigger så absolutt konkurranseinstinktet.

– Det er konkurranse og du setter deg mål sammen med folk du liker å jobbe med. Det er veldig tilfredsstillende å nå de målene når vi jobber hardt, konsentrert og fokusert. Det er lag og det er veldig mye mer morsomt når det betyr noe, forteller Martin Andresen over en sushilunsj i Hamar.

GAMMELT SAMARBEID: Tidligere proffagent Rune Hauge (til venstre) og Martin Andresen spiller begge bridge i Hamar denne helgen. Foto: Jostein Overvik / VG

Den tidligere landslagskapteinen i fotball snakker om systemer og signaler som må være forberedt med makkeren foran hvert parti. Han spiller med Espen Erichsen. Han var Andresens læremester da han ble introdusert til bridgens verden av agent Rune Hauge i London. Året var 1999 og Martin Andresen spilte for Wimbledon.

Det er muntert når de to møtes i Hamar. 69-årige Hauge spiller også 1. divisjon – for laget «Hauge».

Martin Andresen har 24 Premier League-kamper for Wimbledon og Blackburn. Han kunne fortsatt i sistnevnte, men dro i stedet hjem til Stabæk.

– Jeg likte å spille og sette meg høye mål sammen med andre ambisiøse spillere. Så vinner vi og taper sammen. Men det var ikke alltid slik. I England jobbet mange av de dårligste spillerne for å få ny kontrakt. De beste spilte for å få kontrakt med en annen klubb. Det er selvsagt annerledes om du spiller for Manchester City eller Manchester United. Men det kjente jeg på i England. Du fikk ikke fellesskapet, gleden og lagfølelsen, sier Andresen.

PREMIER LEAGUE: Martin Andresen mot Manchester Uniteds Darren Fletcher for 20 år siden. Foto: Dave Thompson / EPA / NTB

Han fant etter hvert alt han søkte i Bergen. Brann vant sitt eneste seriegull gjennom 60 år med Andresen som kaptein i 2007.

– Jeg bestemte meg egentlig ikke for å satse på fotball før i 2003 eller 2004. Før den tid bare spilte jeg. Det var moro, sier Andresen. Han vant cupgull med Stabæk allerede i 1998.

Han spilte også kamper for Stabæk etter at han egentlig hadde lagt opp i Vålerenga i 2009. Martin Andresen avsluttet som fotballspiller da han som 38-åring i 2015 var på banen for Sandefjord i eliteserien.

– Jeg skulle bare sjekke om jeg kunne spille i Tippeligaen igjen. Det var seks år etter jeg la opp. Det var egentlig bare for moro skyld, sier han med en liten latter.

LUNSJ MED VG: Martin Andresen forteller om livet etter fotballen over en sushilunsj. Foto: Jostein Overvik / VG

Martin Andresen var innom Vålerengas ASA-styre i 2020. Men det var bare en gjesteopptreden.

– Det var bare for å hjelpe til under covid, sier Martin Andresen og bekrefter at han har forretningsforbindelser til Tor Olav Trøim gjennom investeringer i noen av Vålerenga-eierens selskaper.

– Vi treffes støtt og stadig, sier han.

– Hva tenker du om at Vålerenga rykket ned?

– Det er trist både for Vålerenga og norsk fotball. Men klubben har vært nede før og kommet seg opp igjen.

ANDRESENS ARENA: Martin Andresens spilleflate etter fotballen består av bridgebord. Foto: Jostein Overvik / VG

Det er langt fra knallharde taklinger, sleip matte og dype tribunebrøl i Hamarhallen. 400 norske bridgespillere er samlet til seriespill.

– Det er jo ingen på tribunen her. Men du forbereder deg godt. Vi vinner og taper sammen. Det er jo det samme, mener han.

Han kombinerer tankesporten med å være businessmann. Martin Andresen er fortsatt daglig leder i Skeidarliving Group og styrer flere andre virksomheter – som Birkelunden Investeringsselskap og Mime Invest. Oldefaren startet møbelproduksjon i 1912 og farmoren startet møbelbutikken i 1964.

– En familiebedrift er litt som mafiaen. Når du først kommer inn, så kommer du aldri ut igjen, fleiper Andresen.

FORRETNINGSMANN: Martin Andresen bruker det meste av tiden sin til å drifte Skeidarliving. Foto: Jostein Overvik/VG

– Kjenner du på det samme konkurranseinstinktet som storeier og konsernsjef?

– Vi driver fra uke til uke. Hvis du bommer på en kampanje så får du svar med en gang. Du blir straffet og får pisken. Det er kamper hver uke der også, beskriver han.

– Du er ordentlig på detaljene i business også?

– Så absolutt. Det må man. Derfor har det vært lite andre ting, sier han og opplyser at han i perioder jobber 14–15–16 timer i døgnet.

I 2022 solgte han familiehjemmet på Nesøya i Asker og meldte flytting til Paphos på skattegunstige Kypros. Middelhavsperlen på sørvestsiden av øyen har internasjonal flyplass og arkitektur på Unescos verdensarvliste.

– Fine solnedganger. Jeg vil ikke si noe mer enn det, sier Martin Andresen.

Formuen har ifølge skattelistene økt voldsomt på 10 år. Fra 775.000 kroner i 2012 til 335 millioner i 2022.

– Det har gått bra, konstaterer Martin Andresen på VGs spørsmål – før han vender tilbake bridgebordet, der han kan også kan vise til suksess. Allerede i 2009 vant Martin Andresen det amerikanske høstmesterskapet sammen med Norges kanskje mest kjente bridgespiller, Tor Helness.

Sist høst endte laget «Andresen» på niendeplass under mesterskapet i Atlanta. Martin Andresen regner EM-seieren for klubblag i 2022 som sin største triumf ved kortbordet. Med laget Hordaland 1 fra Bergen Akademiske Bridgeklubb har han vunnet 1. divisjon tre år sesonger på rad: 2020, 2022 og 2023 (2021 avlyst på grunn av corona). Denne sesongen vinner de ikke.

Men OL-deltagelsen overskygger det meste.