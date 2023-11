SIKRET HISTORISK SEIER I CHAMPIONS LEAGUE: Natasha Anasi-Erlingsson ble matchvinner mot St. Pölten. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Brann er nemlig det første norske kvinnelaget som tok seg til gruppespillet i Champions League, etter at det ble innført i 2021.

Og nå kunne de toppe debuten med en sterk borteseier i gruppen.

– De hadde egentlig ingenting å komme med utenom litt dødballer. Vi styrte denne kampen, sier Signe Gaupset (18) til TV 2.

Rakel Engelsvik sendte Brann først i ledelsen mot St. Pölten, før de norske spillerne skulle få en ordentlig kalddusj:

Mot spillets gang fyrte Mária Mikolajová av et langskudd fra 24 meter. Et strålende skudd som endte i nettmaskene via stolpen.

– Det kom ut av ingenting, men for et skudd, slo TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen fast, tydelig overrasket over skoringen.

Det ble nok Brann-spillerne også, som måtte se seg bli reddet av innbytter Natasha Anasi-Erlingsson (32) – som akkurat er tilbake etter et lengre skadeavbrekk.

Hun røk akillesen tidligere i år, og har vært nærmere ni måneder på sidelinjen.

Scoringen kom etter en corner fra Marit Bratberg Lund, som var perfekt siktet mot Anasi. Hun steg til værs og headet ballen i bue over keeper Schlüter og inn i lengste hjørne.

– Et deilig comeback, sier Gulbrandsen om Anasi.

– Jeg får nesten tårer i øynene av å tenke på dette. Det har vært en emosjonell berg-og-dal-bane, sier Anasi til TV 2.

JUBLER MED BENKEN: Natasha Anasi-Erlingsson løp rett til Branns reserver etter at hun sendte Brann i ledelsen – og deretter viste seg å bli matchvinner. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Engesvik mål kom etter timen spilt, etter et strålende forarbeid av Signe Gaupset.

18-åringen disket opp med både styrke og vilje da hun ble sendt gjennom på høyresiden og nærmest knuste Jennifer Klein i duell i sekstenmeteren.

Deretter var hun rolig som skjæra og ventet til det perfekte øyeblikket for å sende ballen videre til Rakel Engesvik som dukket opp ved bakerste stolpe.

Helt alene kunne Engesvik enkelt styre ballen i mål.

Dermed fortsetter Engesvik scoringsformen på den største scenen. I kvalifiseringen scoret hun to mål borte mot Glasgow, og i gruppespillet har hun nå scoret ett.

I EKSTASE: Gaupset og Engesvik feirer etter klubbens første mål i Champions League. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Brann er i gruppe med Ada Hegerbergs Lyon, Slavia Praha og St. Pölten.

Tre poeng hjem fra Østerrike vil sette Brann i en god posisjon for å ta annenplassen i gruppen. Om åtte dager venter Slavia Praha på Brann Stadion.

Lyon er ventet å være storfavoritter i puljen.

Brann-spillerne er nok mer glade enn det Arna Bjørnars lagleder var i helgen som var: