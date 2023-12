Etter en gnistrende start på Premier League-sesongen hadde Tottenham tapt fire av de fem siste matchene før de vant mot Newcastle sist runde. Fredag kveld tok hvittrøyene en ny triumf, noe som sender laget à poeng med Manchester City og fire poeng bak serieleder Liverpool.

Sky Sports-ekspert Gary Neville er imponert over det australske Ange Postecoglou (58) har fått til som manager i Tottenham.

– Det han har gjort på så kort tid i klubben, er utrolig. Han har fått noe på plass som er fantastisk å se på. Det er ganske komplisert fra et fotballståsted. Det kan ta to-tre sesonger å få laget til å tikke som en klokke, men Ange Postecoglou er utrolig, sier Neville.

FÅR ROS: Ange Postecoglou har gjort det bra som manager for Tottenham etter å ha fått jobben sist sommer. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Etter en relativt jevnspilt første omgang, scoret Richarlison på et nydelig hodestøt bare sekunder før pause. Målgivende sto Kulusevski for med et vakkert innlegg.

I andre omgang utnyttet svensken et elendig utspill fra Matt Turner (29) og smalt ballen over hodet på Forests sisteskanse etter 64 minutter.

SCORET: Richarlison headet inn 1–0 for Tottenham på overtid av første omgang. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Like etter fikk Yves Bissouma (27) direkte rødt kort for en stempling i knehøyde på Ryan Yates (26). Forest produserte et par store sjanser med én mann mer på banen, men Spurs-keeper Guglielmo Vicario (27) reddet den farligste muligheten med en benparade på streken.

Med resultatet henger Tottenham med i toppen av Premier League-tabellen, mens Forest forblir i bunnen. I løpet av helgen kan Steve Coopers menn også bli passert av Everton, og dermed også miste 16.-plassen i serien.