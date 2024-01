– Jeg hadde ikke forventet at han skulle «halv-etablere» seg i City. Når kampbildet tilsier det, er han gjerne den første som blir dyttet innpå. Trenden er absolutt positiv, sier tidligere talentspeider Tor-Kristian Karlsen til VG.

Det er bare noen dager siden det 20 år gamle norske stortalentet var i aksjon for Citys stjernegalleri i lagets 5–0-seier mot Huddersfield.

Det er en av mange oppturer den siste tiden. Nå har han vært på banen i fem av Citys syv siste kamper i alle turneringer.

Siden han ble et fullverdig medlem av Citys førstelag sist sommer har Bobb spilt 13 kamper, scoret ett mål og levert én assist fordelt på 448 minutter.

Han har rukket å vinne å vinne både UEFA Super Cup og klubb-VM siden sesongen startet.

At Karlsen er overrasket handler på den ene siden om den knallharde konkurransen hos The Treble-vinneren, men også om at Bobbs vei til spilletid har gått via klubbens akademi.

Tall fra Transfermarkt viser at kun åtte akademispillere har fått spilletid i Premier League under Pep Guardiolas ledelse etter at han tok over som sjef for Manchester City.

Da VG i desember stilte Guardiola spørsmål om hvor langt unna Bobb var å faktisk spille kamper av stor betydning, svarte den mektige City-manageren slik:

– Det handler om å gi det tid. Folk skal «klare alt» på to dager. Vær tålmodig, vi vet nøyaktig hva han må gjøre, han må prestere som han har gjort og enda bedre. Er han tålmodig, så kommer hans tid. Han har fått mange sjanser, så mye som han har spilt.

90 MINUTTER: – Han er en utrolig trussel, sa manager Pep Guardiola om Bobb etter søndagens 5–0-seier over Championship-klubben Huddersfield. Foto: LEE SMITH / Reuters / NTB

– Det er åpenbart at Guardiola har stor tro på ham. Han får stadig flere minutter i Premier League, og han forstår måten Guardiola ønsker å spille fotball på. Han har blitt en type spiller som fungerer ganske godt i et Guardiola-lag med det grunnlaget han har opparbeidet seg, sier Karlsen.

To årsaker legges til grunn for dette.

– City hadde mulighet til å leie ham ut i sommer, men de valgte å beholde ham. Det betyr at han holder et høyt nivå på trening, i tillegg til i kamp.

– Også har han tatt store steg på ett år. Han er en spiller i ruvende utvikling – noe de dyktige menneskene i City tydeligvis også har sett. Det er opplagt at han ikke ville vært involvert på benken eller i troppen om han ikke hadde blitt satset på, konstaterer han.

Spillere som har vært innom Citys akademi, og bare spilt for City i Premier League siste 20 årene (kamper): Vis mer ↓ Michael Johnson (37)

Bradley Wright-Phillips (33)

Lee Croft (28)

Eric García (19)

Ched Evans (16)

Kelvin Etuhu (ti)

Angeliño (seks)

Abdul Razak (fem)

Brahim Díaz (fem)

Aleix García (fire)

José Pozo (tre) Kilde: Transfermarkt

Karlsen trekker paralleller til Martin Ødegaards gjennombrudd – riktignok i yngre alder, og ser ikke bort ifra at Bobb kan utvikle seg i samme retning.

– Jeg tenker mulighetene for at Bobb kan spille seg til fast plass på Citys A-lag i fremtiden er gode. Det viktigste nå er at han trener med verdens beste spillere under ledelse av verdens beste trener. Hverdagen er på mange måter optimal.

At City i større grad enn tidligere satser på unge talenter og akademispillere, fremfor å hente etablerte verdensstjerner, taler for Oscar Bobbs fremtid i den lyseblå delen av Manchester, mener Karlsen.

– Dette er en trend som vil gagne Bobb og andre talenter som er på vei opp og frem. Om man viser at man har et toppnivå som er bra nok, er det ingen grunn til å hente noen utenfra, avslutter han.